Sofar Sounds, atto secondo al Teatro Cambusa

Il concerto si svolgerà in un ambiente raccolto e accogliente, con morbide sedute, coperte e cuscini a disposizione degli ospiti, per favorire un’esperienza acustica coinvolgente e informale. Gli organizzatori assicurano una serata "friendly and fun", pensata per coinvolgere appassionati di tutte le età e per valorizzare il piacere della musica dal vivo.

Le porte apriranno alle 20.30 e il concerto inizierà alle 21. L’indirizzo esatto del luogo è stato comunicato solo 36 ore prima dell’evento, mentre il punto di riferimento per chi arriva da fuori è stato, come già alcuni mesi fa, la stazione Locarno FFS. Gli organizzatori ricordano che chi arriverà in ritardo potrebbe dover attendere la pausa tra un set e l’altro per poter accedere.