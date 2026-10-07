Sofar Sounds, atto secondo al Teatro Cambusa
Il nuovo appuntamento con l'innovativo format musicale è in programma giovedì 8 ottobre alle 21
LOCARNO - Dopo la pausa estiva, Sofar Sounds Ticino torna con il secondo evento della stagione, inaugurando la nuova serie di concerti segreti dedicati alla scoperta di giovani artisti emergenti. L’appuntamento è per giovedì 8 ottobre al Teatro Cambusa di Locarno con una formula che promette come sempre un’atmosfera intima, ospiti speciali e tanta musica dal vivo.
Per questa data, Sofar propone un viaggio tra i talenti del panorama internazionale: tre artisti provenienti da tre diversi Paesi si alterneranno sul palco. I nomi rimangono segreti fino all’ultimo, in linea con lo spirito degli eventi Sofar, pensati per sorprendere e lasciare spazio al puro ascolto senza preconcetti.
Il concerto si svolgerà in un ambiente raccolto e accogliente, con morbide sedute, coperte e cuscini a disposizione degli ospiti, per favorire un’esperienza acustica coinvolgente e informale. Gli organizzatori assicurano una serata "friendly and fun", pensata per coinvolgere appassionati di tutte le età e per valorizzare il piacere della musica dal vivo.
Le porte apriranno alle 20.30 e il concerto inizierà alle 21. L’indirizzo esatto del luogo è stato comunicato solo 36 ore prima dell’evento, mentre il punto di riferimento per chi arriva da fuori è stato, come già alcuni mesi fa, la stazione Locarno FFS. Gli organizzatori ricordano che chi arriverà in ritardo potrebbe dover attendere la pausa tra un set e l’altro per poter accedere.
Con questa formula, che da sempre caratterizza la rete internazionale di Sofar, anche in Ticino la stagione autunnale si apre all’insegna della scoperta e della condivisione, offrendo al pubblico locale (e non solo) la possibilità di viaggiare con le orecchie e con il cuore.