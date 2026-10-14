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LUGANO

ABBA Show: un tributo alla leggenda del pop

Lo spettacolo sarà ospitato al Palazzo dei Congressi venerdì 8 gennaio
ABBA Show: un tributo alla leggenda del pop
MARBEA ENTERTAINMENT
Fonte Marbea Entertainment
elaborata da Redazione
ABBA Show: un tributo alla leggenda del pop
Lo spettacolo sarà ospitato al Palazzo dei Congressi venerdì 8 gennaio

LUGANO - Il Palazzo dei Congressi di Lugano ospiterà venerdì 8 gennaio 2027, alle 20.30, l'AbbaShow "The Golden Years", spettacolo dedicato a quella che viene considerata la più grande band svedese della storia della musica pop.

Lo show si basa sulle canzoni più famose del gruppo svedese, eseguite interamente ed esclusivamente dal vivo, ma non si limita a un tributo musicale: l'evento è costruito per ricreare l'atmosfera tipica degli anni Settanta attraverso sonorità, luci, colori, abiti e coreografie dell'epoca.

Lo spettacolo ha una durata di circa due ore e 15 minuti, senza interruzione, e attraversa l'intero repertorio della band: dal folk di "Fernando" alla dance di "Gimme Gimme", dal rock'n'roll di "Waterloo" alla disco di "Dancing Queen", fino al pop di "Mamma Mia".

La principale novità di questa edizione è la struttura dello show: ogni canzone diventa un capitolo a sé stante, in cui trovano spazio a turno coreografie delle cantanti, rappresentazioni quasi teatrali, cambi d'abito rigorosamente in stile Abba, effetti scenografici e, dove possibile, pirotecnici. Il risultato, secondo gli organizzatori, è uno spettacolo vario capace di coinvolgere ed entusiasmare pubblico di ogni età.

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