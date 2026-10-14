ABBA Show: un tributo alla leggenda del pop

Lo spettacolo ha una durata di circa due ore e 15 minuti, senza interruzione, e attraversa l'intero repertorio della band: dal folk di "Fernando" alla dance di "Gimme Gimme", dal rock'n'roll di "Waterloo" alla disco di "Dancing Queen", fino al pop di "Mamma Mia".

La principale novità di questa edizione è la struttura dello show: ogni canzone diventa un capitolo a sé stante, in cui trovano spazio a turno coreografie delle cantanti, rappresentazioni quasi teatrali, cambi d'abito rigorosamente in stile Abba, effetti scenografici e, dove possibile, pirotecnici. Il risultato, secondo gli organizzatori, è uno spettacolo vario capace di coinvolgere ed entusiasmare pubblico di ogni età.