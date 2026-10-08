Sta per nascere "Fuori di Libro"

Domenica 18 ottobre sarà il cuore della manifestazione, interamente dedicata ai libri e ai loro protagonisti. Dalle 15.00 il pubblico incontrerà autori, editori e operatori culturali grazie a un programma ricco e variegato. Parteciperanno le case editrici Flamingo Edizioni e Fiore di Loto Edizioni, insieme a diversi scrittori che presenteranno le loro opere e i rispettivi percorsi creativi.

Tra gli appuntamenti previsti figurano un incontro sull’autopubblicazione con Miriam Gennari, la presentazione del romanzo "Il sapore del rame" di Francesco Citriniti, un viaggio tra storia e superstizione guidato da Gerry Mottis, l’intervento dello scrittore e poeta Mario Di Nicola – ospite internazionale della manifestazione – e il dialogo "Attenti a quei due" tra Leo Silva Brites e Cristiano Perli.