Sta per nascere "Fuori di Libro"
Il nuovo festival culturale nel Bellinzonese, che mira a diventare un punto di riferimento a livello cantonale, si terrà il 17 e 18 ottobre
SANT'ANTONINO - Nel Bellinzonese prende forma una nuova iniziativa culturale: il 17 e 18 ottobre debutta "Fuori di Libro", manifestazione dedicata alla letteratura, all’editoria, alla poesia, al teatro e alla musica, con l’obiettivo di diventare un appuntamento di riferimento per la Svizzera italiana. La Sala Multiuso di Sant’Antonino ospiterà la prima edizione dell’evento, pensato per riunire autori, editori, lettori e appassionati e distinguersi nel panorama culturale locale con un format innovativo.
La rassegna si aprirà sabato 17 ottobre alle 20.30 con "Fuori dal pensiero", pièce teatrale sperimentale di Leo Silva Brites, tratta dal romanzo "Il pianista della mente". Gli organizzatori spiegano che lo spettacolo rappresenta lo spirito dell’iniziativa: portare la letteratura fuori dalle pagine, trasformandola in esperienza condivisa.
Domenica 18 ottobre sarà il cuore della manifestazione, interamente dedicata ai libri e ai loro protagonisti. Dalle 15.00 il pubblico incontrerà autori, editori e operatori culturali grazie a un programma ricco e variegato. Parteciperanno le case editrici Flamingo Edizioni e Fiore di Loto Edizioni, insieme a diversi scrittori che presenteranno le loro opere e i rispettivi percorsi creativi.
Tra gli appuntamenti previsti figurano un incontro sull’autopubblicazione con Miriam Gennari, la presentazione del romanzo "Il sapore del rame" di Francesco Citriniti, un viaggio tra storia e superstizione guidato da Gerry Mottis, l’intervento dello scrittore e poeta Mario Di Nicola – ospite internazionale della manifestazione – e il dialogo "Attenti a quei due" tra Leo Silva Brites e Cristiano Perli.
Un momento importante sarà la premiazione del Concorso internazionale di poesia in memoria di Tino Bognuda, che testimonia l’attenzione della rassegna verso la produzione letteraria contemporanea e il sostegno ai nuovi autori.
A chiudere la due giorni sarà, domenica alle 20, il concerto del polistrumentista ticinese Donatello Rossini, artista conosciuto per la sua capacità di creare atmosfere coinvolgenti e suggestive.
Gli organizzatori puntano a far crescere l’iniziativa di anno in anno, fino a trasformarla in una vera e propria fiera del libro e arricchire così il panorama culturale del territorio. Per maggiori informazioni, sono disponibili i canali social della manifestazione su Facebook e Instagram.
Su Biglietteria.ch sono disponibili le prevendite sia dell'evento del 17 ottobre che del pomeriggio del 18 ottobre.