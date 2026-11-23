Biglietti a ruba per il ritorno di Poschner
Doppio appuntamento giovedì 26 novembre: alle 12.30 primo Lunch with OSI della stagione
Doppio appuntamento giovedì 26 novembre: alle 12.30 primo Lunch with OSI della stagione
LUGANO - Doppio ritorno «a casa» per Markus Poschner. Il direttore d'orchestra tedesco, alla guida dell'Orchestra della Svizzera italiana come Direttore principale dal 2015 al 2025, risale sul podio dell'OSI giovedì 26 novembre: alle 20 al LAC per il quarto concerto della stagione OSI al LAC 2026/27 e, lo stesso giorno alle 12.30, per il primo Lunch with OSI della stagione. I biglietti per la serata si stanno esaurendo rapidamente: chi non trovasse posto può ripiegare sulla prova-concerto di mezzogiorno.
Attesa anche per il debutto a Lugano di Maria Dueñas, violinista spagnola di ventitré anni già apprezzata nelle principali sale da concerto per il suo virtuosismo lirico. Nella prima parte della serata affronta il Concerto per violino e orchestra in re maggiore op. 77 di Johannes Brahms, che eseguirà sullo Stradivari Michelangelo del 1719, prestatole dalla Fondazione Karolina Blaberg: uno strumento dal suono «profondo, maturo», ideale per Brahms, per il repertorio tedesco e per gli autori del romanticismo maturo.
Nella seconda parte Poschner guida l'orchestra nelle «divine lunghezze» della Sinfonia n. 9 in do maggiore detta La Grande di Franz Schubert. L'accostamento non è casuale: Brahms venerava Schubert, ne trascrisse per voce e orchestra alcuni dei Lieder più belli, ne pubblicò le sinfonie allora dimenticate e lo sentiva come proprio precursore nella linea sinfonica che risale a Beethoven.
A mezzogiorno i segreti della Nona
La Sinfonia n. 9 di Schubert è protagonista anche del primo Lunch with OSI della stagione, giovedì 26 novembre alle 12.30, proposto nell'ambito del formato «be connected» in collaborazione con LAC Lugano Arte e Cultura per LAC edu. Anche in questo caso sul podio c'è Markus Poschner, che conduce una prova-concerto di un'ora dedicata a esplorare in modo leggero e divertente tutti i segreti della partitura, alternando spiegazioni al pubblico e momenti musicali con l'Orchestra.
Al termine, verso le 13.30, viene distribuito un sacchetto con il pranzo take-away fornito dal ristorante Manora di Lugano. Si prenota sul sito www.osi.swiss entro le 12 di mercoledì 25 novembre, al costo di 25 franchi, concerto e pranzo inclusi. C'è anche la versione senza pranzo, a prezzo ridotto.
Lunch with OSI rientra nei progetti di mediazione culturale di LAC edu (main partner UBS) ed è sostenuto da Ernst Göhner Stiftung.