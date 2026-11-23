Nella seconda parte Poschner guida l'orchestra nelle «divine lunghezze» della Sinfonia n. 9 in do maggiore detta La Grande di Franz Schubert. L'accostamento non è casuale: Brahms venerava Schubert, ne trascrisse per voce e orchestra alcuni dei Lieder più belli, ne pubblicò le sinfonie allora dimenticate e lo sentiva come proprio precursore nella linea sinfonica che risale a Beethoven.

A mezzogiorno i segreti della Nona

La Sinfonia n. 9 di Schubert è protagonista anche del primo Lunch with OSI della stagione, giovedì 26 novembre alle 12.30, proposto nell'ambito del formato «be connected» in collaborazione con LAC Lugano Arte e Cultura per LAC edu. Anche in questo caso sul podio c'è Markus Poschner, che conduce una prova-concerto di un'ora dedicata a esplorare in modo leggero e divertente tutti i segreti della partitura, alternando spiegazioni al pubblico e momenti musicali con l'Orchestra.