Gli ultimi tre concerti si tengono all'Aula Magna del Conservatorio della Svizzera italiana a Lugano. Venerdì 27 novembre, alle 20.30, è la volta di "40 dita", una visione con il Guitalian Quartet, formato da Claudio Marcotulli, Stefano Palamidessi, Adriano Rullo e Guido Fichtner. Sabato 28, alla stessa ora, lo spettacolo di flamenco con chitarra e percussioni "Alma flamenca", con il Carlos Piñana duo flamenco.

La chiusura è domenica 29 novembre alle 17 con "L'Opéra à Six Cordes", che riunisce il soprano Karina Desbordes e il chitarrista Frédéric Bernard.