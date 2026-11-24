La chitarra? Non conosce confini
Dal 25 al 29 novembre cinque appuntamenti con la sei corde per il Festival Chitarre Dal Mondo
LUGANO / BELLINZONA - Dal 25 al 29 novembre torna tra Lugano e Bellinzona il Festival Chitarre Dal Mondo, giunto alla diciottesima edizione. Cinque i concerti in programma, con artisti di fama internazionale, che attraversano il gipsy jazz, il fingerstyle, la musica da camera, il flamenco e il repertorio operistico.
Si comincia mercoledì 25 novembre al Teatro Sociale di Bellinzona, alle 20.30, con "La Notte del Gipsy Jazz" affidata al Joscho Stephan Trio. Il giorno successivo, giovedì 26, il festival si sposta a Lugano, allo Studio Foce, sempre alle 20.30: protagonista Alexandr Misko, chitarra acustica fingerstyle, in un appuntamento intitolato "L'uomo-orchestra".
Gli ultimi tre concerti si tengono all'Aula Magna del Conservatorio della Svizzera italiana a Lugano. Venerdì 27 novembre, alle 20.30, è la volta di "40 dita", una visione con il Guitalian Quartet, formato da Claudio Marcotulli, Stefano Palamidessi, Adriano Rullo e Guido Fichtner. Sabato 28, alla stessa ora, lo spettacolo di flamenco con chitarra e percussioni "Alma flamenca", con il Carlos Piñana duo flamenco.
La chiusura è domenica 29 novembre alle 17 con "L'Opéra à Six Cordes", che riunisce il soprano Karina Desbordes e il chitarrista Frédéric Bernard.