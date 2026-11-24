Fratello maggiore del celebre musicista, scrittore e pittore Udo Lindenberg, Erich rimase per tutta la vita lontano dai riflettori. Formatosi alla Folkwangschule für Gestaltung di Essen e all'Accademia di Belle Arti di Monaco, sviluppò una ricerca artistica incentrata soprattutto sui temi dell'ombra e dell'assenza dell'oggetto. Come spiega Tiziana Lotti, curatrice della Kunststiftung Erich Lindenberg e di Villa Pia, il pittore si confrontò a lungo anche con le catastrofi di Pompei e Hiroshima. Nei suoi dipinti, le ombre diventano esse stesse «fonti di una luce pallida», dando vita ad atmosfere oniriche aperte all'interpretazione dello spettatore.