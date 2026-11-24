Erich Lindenberg, a Villa Pia una mostra per i vent'anni dalla morte
Sei artiste e artisti dialogano con l'opera del pittore tedesco attraverso mobiles, grafiche e fotografie. La mostra apre il 29 novembre
PORZA - A vent'anni dalla morte di Erich Lindenberg (1938-2006), Villa Pia a Porza, sopra Lugano, rende omaggio al pittore tedesco con una mostra che mette in dialogo le sue opere con quelle di sei artiste e artisti contemporanei. Intitolata «A tribute to Erich Lindenberg», l'esposizione propone un percorso tra pittura, mobiles, grafiche e fotografie, offrendo nuove prospettive su un artista capace di creare profondità e suggestione attraverso pochi tratti e superfici essenziali.
Fratello maggiore del celebre musicista, scrittore e pittore Udo Lindenberg, Erich rimase per tutta la vita lontano dai riflettori. Formatosi alla Folkwangschule für Gestaltung di Essen e all'Accademia di Belle Arti di Monaco, sviluppò una ricerca artistica incentrata soprattutto sui temi dell'ombra e dell'assenza dell'oggetto. Come spiega Tiziana Lotti, curatrice della Kunststiftung Erich Lindenberg e di Villa Pia, il pittore si confrontò a lungo anche con le catastrofi di Pompei e Hiroshima. Nei suoi dipinti, le ombre diventano esse stesse «fonti di una luce pallida», dando vita ad atmosfere oniriche aperte all'interpretazione dello spettatore.
I mobiles interagiscono con la pittura
Tra i dialoghi artistici proposti dalla mostra spicca quello con le opere del designer Franco Clivio, scomparso lo scorso settembre. I suoi mobiles tridimensionali, che richiamano la leggerezza degli origami giapponesi, riprendono il movimento suggerito dai dipinti di Lindenberg, creando un confronto giocoso tra forme e linguaggi espressivi. In un'altra delle dieci stanze della villa, le creazioni della grafica giapponese Aoi Huber Kono introducono invece accenti cromatici che arricchiscono il percorso espositivo.
L'allestimento si distingue anche per l'atmosfera raccolta degli spazi. Il pavimento in terracotta, la luce autunnale che attraversa le grandi finestre e il giardino rigoglioso contribuiscono a creare un ambiente intimo. «È un po' come stare tra amici», osserva Tiziana Lotti. Un contesto che sembra rispecchiare la personalità riservata di Lindenberg, descritto come «una persona silenziosa». La fondazione a lui dedicata, con sede in Ticino, custodisce oggi circa mille opere dell'artista.
Secondo la curatrice, l'obiettivo dell'esposizione è offrire nuove chiavi di lettura dell'opera di Lindenberg, a vent'anni dalla sua scomparsa. Il confronto tra linguaggi artistici diversi dà forma a un racconto a più voci, capace di far emergere la complessità di una pittura solo apparentemente semplice. La mostra «A tribute to Erich Lindenberg» sarà visitabile a Villa Pia, a Porza, dal 29 novembre 2026 al 5 settembre 2027.