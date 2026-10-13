Filanda Express si prepara a partire

L’idea dietro lo spettacolo è quella di un insolito treno in partenza, un invito a lasciarsi trasportare attraverso tappe di una narrazione musicale sorprendente. «Un vagone improbabile e psichedelico in continuo movimento – si legge nella presentazione – dove il racconto si fa musica e la musica diventa viaggio». Ghielmetti, Van De Sfroos e Mirò saranno compagni di avventura e narratori di storie, canzoni e visioni capaci di evocare luoghi reali e immaginari.