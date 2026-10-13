Filanda Express si prepara a partire
Un viaggio musicale in tre tappe, dal 29 ottobre, con Luca Ghielmetti, Davide Van De Sfroos e Andrea Mirò
MENDRISIO - Tre artisti, tre sensibilità diverse e un progetto unico pronto a coinvolgere il pubblico in un viaggio fuori dal comune. È la "Filanda Express", la nuova rassegna musicale ospitata da LaFilanda di Mendrisio, che vede salire a bordo Luca Ghielmetti, Davide Van De Sfroos e Andrea Mirò. Insieme proporranno tre serate-evento inedite, intrecciando musica, parole, emozioni e ricordi in un percorso suggestivo tra realtà e immaginazione, lungo le "rotaie invisibili" della memoria e dell’arte.
L’idea dietro lo spettacolo è quella di un insolito treno in partenza, un invito a lasciarsi trasportare attraverso tappe di una narrazione musicale sorprendente. «Un vagone improbabile e psichedelico in continuo movimento – si legge nella presentazione – dove il racconto si fa musica e la musica diventa viaggio». Ghielmetti, Van De Sfroos e Mirò saranno compagni di avventura e narratori di storie, canzoni e visioni capaci di evocare luoghi reali e immaginari.
Il viaggio “Filanda Express” si articola in tre tappe, ognuna caratterizzata da atmosfere e suggestioni differenti, ma unite dal filo conduttore della scoperta, dell’incontro e della meraviglia:
- Giovedì 29 ottobre, ore 18:30
"Sass da dü", Mendrisio–Pavana–Pietra di Moltrasio
- Giovedì 5 novembre, ore 18:30
"Odore di catrame e torba", Arzo Monte San Giorgio–Schaerbeek–Louisiana
- Giovedì 12 novembre, ore 18:30
"Tutti al mare", Lugano–Genova Brignole–Cesenatico
Le tre serate si terranno negli spazi di LaFilanda in via Industria 5 a Mendrisio, con ingresso libero e gratuito per il pubblico.
L’iniziativa è realizzata grazie al sostegno di SAR Recycling SA, che conferma per il terzo anno consecutivo la collaborazione con LaFilanda, a garanzia di una proposta artistica di qualità nel panorama culturale locale.