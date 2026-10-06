Indieretta Show debutta in Svizzera: al FOCE arriva Davide Toffolo
Il format dedicato alla scena indipendente italiana arriverà in Svizzera venerdì 11 dicembre. Toffolo si racconterà attraverso parole, musica e riflessioni
Il format dedicato alla scena indipendente italiana arriverà in Svizzera venerdì 11 dicembre. Toffolo si racconterà attraverso parole, musica e riflessioni
LUGANO - Venerdì 11 dicembre il Teatro FOCE di Lugano ospiterà, per la prima volta in Svizzera, una nuova tappa di Indieretta Show, il format itinerante dedicato alla musica live che porta alcuni dei più importanti artisti della scena indipendente italiana a incontrare il pubblico in un contesto intimo, diretto e partecipato.
L’evento, inserito tra gli appuntamenti per i 20 anni di Agorateca, propone un’esperienza raccolta e coinvolgente, dedicata alla musica e alle storie di chi la vive e la interpreta. Il format ha già ospitato artisti come Rancore, Motta, Andrea Appino, Dente e Giovanni Truppi.
Protagonista della serata sarà Davide Toffolo, dei Tre Allegri Ragazzi Morti, affiancato alla conduzione da Maestro Pellegrini, cantautore e polistrumentista.
In un’atmosfera familiare, lontana dai tradizionali schemi del concerto, Toffolo si racconterà attraverso parole, musica e riflessioni. Anche il pubblico sarà parte integrante dello spettacolo e potrà interagire direttamente con l’ospite e rivolgergli domande.
L’appuntamento fa parte del programma di Raclette del FOCE, rassegna che guarda alla musica nelle sue molteplici forme, intrecciando generi, culture e percorsi artistici differenti.
I ticket sono disponibili su biglietteria.ch.