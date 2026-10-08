Cinema in Tasca, un autunno di grandi storie
Dalla storia di Betty Bossi all'Odissea secondo Nolan: quattro film da non perdere al Cinema Iride
LUGANO - La rassegna Cinema in Tasca, curata da Agorateca per la Divisione eventi e congressi della Città di Lugano, torna al Cinema Iride con quattro nuovi appuntamenti dedicati alle migliori produzioni del cinema svizzero e internazionale. L’edizione autunnale celebra i vent’anni di Agorateca proponendo film capaci di unire la magia della sala con ingressi accessibili, pensati per coinvolgere un pubblico ampio e intergenerazionale.
Gli organizzatori sottolineano l’intenzione di riscoprire il cinema come luogo di emozione condivisa: «Un invito aperto a tornare a sognare ed emozionarsi davanti al grande schermo».
Ad aprire la stagione, mercoledì 28 ottobre, sarà Ciao Betty di Pierre Monnard. L’avvincente commedia elvetica, due volte candidata al Premio del cinema svizzero, porta lo spettatore nel 1956, raccontando la storia di Emmi Creola, creatrice dell’iconico personaggio di Betty Bossi. Interpretata da Sarah Spale, la protagonista si ritrova a gestire un successo imprevisto e le resistenze di un mondo del lavoro ancora dominato dagli uomini, in una narrazione che celebra il talento e la determinazione femminile.
Il secondo appuntamento, mercoledì 11 novembre, proporrà Hamnet – Nel nome del figlio di Chloé Zhao. Vincitore del Golden Globe per il miglior film drammatico e dell’Oscar alla miglior attrice protagonista a Jessie Buckley, il film tratto dal romanzo di Maggie O’Farrell porta il pubblico nell’Inghilterra del XVI secolo. Al centro, la storia di Agnes e William Shakespeare, travolti dal dolore per la perdita del figlio Hamnet.
Il cinema ticinese sarà protagonista lunedì 14 dicembre con Becaària di Erik Bernasconi, premiato alle Giornate cinematografiche di Soletta 2026. Ispirato al romanzo di Giorgio Genetelli e ambientato in Ticino a fine anni Settanta, il film racconta i primi passi verso l’età adulta del sedicenne Mario, interpretato da Francesco Tozzi. Per questa proiezione, la versione sarà in italiano con sottotitoli in tedesco e francese.
La rassegna si chiuderà mercoledì 27 gennaio con Odissea di Christopher Nolan. L’epico kolossal rivisita il viaggio di Ulisse di ritorno a Itaca dopo la guerra di Troia, tra sfide leggendarie, divinità e la ricerca della famiglia. Nel cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya e Charlize Theron. "Odissea" sarà in programma alle 14, 17 e 20.
Tutte le proiezioni sono in lingua italiana. Gli altri film, ad eccezione di "Becaària", verranno proposti senza sottotitoli. Le proiezioni giornaliere si terranno alle 15.30, 18 e 20.30, tranne che per "Odissea".
Prevendita disponibile a partire da venerdì 9 ottobre su Biglietteria.ch.