Cinema in Tasca, un autunno di grandi storie

Il cinema ticinese sarà protagonista lunedì 14 dicembre con Becaària di Erik Bernasconi, premiato alle Giornate cinematografiche di Soletta 2026. Ispirato al romanzo di Giorgio Genetelli e ambientato in Ticino a fine anni Settanta, il film racconta i primi passi verso l’età adulta del sedicenne Mario, interpretato da Francesco Tozzi. Per questa proiezione, la versione sarà in italiano con sottotitoli in tedesco e francese.