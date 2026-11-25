Orwell incontra i Muse: arriva "Resistance"
Il 16 dicembre al Teatro Kursaal arriva la rock opera liberamente ispirata al capolavoro orwelliano e costruita sulle musiche di Matthew Bellamy
LOCARNO - Il romanzo "1984" di George Orwell e le canzoni dei Muse si fondono in un unico racconto sul palco del Teatro Kursaal di Locarno. Mercoledì 16 dicembre, con inizio alle 20.45, va in scena Resistance, rock opera liberamente ispirata al capolavoro orwelliano e costruita sulle musiche di Matthew Bellamy.
Il progetto, firmato dal regista Marco Rampoldi e dalla drammaturga Paola Ornati, parte da un presupposto preciso: la passione che il leader dei Muse ha sempre manifestato per Orwell e in particolare per 1984, romanzo a cui è interamente ispirato l'album "The Resistance". Da qui nasce una trasposizione in cui il tentativo di ribellione di Winston Smith si intreccia senza soluzione di continuità con i brani della band britannica.
La visione distopica immaginata da Orwell alla fine degli anni Quaranta, quando le ferite del nazismo e dello stalinismo erano particolarmente acute, ha saputo prevedere in modo tragicamente profetico molte distorsioni del mondo contemporaneo. È su questo cortocircuito tra passato e presente che lo spettacolo costruisce la propria drammaturgia.
Arcangelo Deleo dà voce al protagonista che tenta di opporsi al regime dittatoriale guidato dal Grande Fratello: lo interpreta recitando e, cantando, ne traduce le riflessioni in alcuni grandi successi dei Muse come "Psycho", "Uprising", "Take a Bow" e "Hysteria", accanto a molti altri brani che contribuiscono a creare un racconto unitario.
Attorno a lui, i musicisti sono anche personaggi: Simone Mauro Ghilardi (tastiere, programmazione e voce) è il Ministro della Verità, Giacomo Gagliardini (chitarra) il Ministro della Pace, Luca Corbani (basso) il Ministro dell'Abbondanza e Matteo Rampoldi (batteria) il Ministro dell'Amore.
L'impianto scenico rafforza il racconto con una struttura molto incombente sul protagonista, nella quale sono installati i teleschermi che evocano il controllo orwelliano e che permettono al tempo stesso di presentare le traduzioni di tutti i brani. Le canzoni sono infatti interamente sovratitolate in italiano con giochi grafici di forte impatto.
Il risultato, spiegano i promotori, è un'opera rock in cui le parole di Orwell confluiscono nelle canzoni, e che mostra quanto sia importante rileggere oggi 1984 e come la grande musica, di qualsiasi genere, abbia sempre basi ideologiche e culturali forti.
Lo spettacolo si chiude con il grido cardine di "Knights of Cydonia": «Tu e io dobbiamo lottare per sopravvivere!». Un grido che può essere di speranza e di incitamento a opporsi a tutti i totalitarismi e che resta, purtroppo, sempre attuale.
Completano la squadra i costumi di Laura Liguori, le grafiche di Andrea Pugliese, i video di Creg Production e la direzione tecnica di Andrea Borgnino. Voce e corpo di Julia sono di Valeria Lo Verso; assistenti alla regia Marta Besozzi e Greta Rampoldi, luci di Davide Gamba, suono di Federico Mollo, operatore video Paolo Calzavara, assistenza tecnica di Matteo Faravelli, Daniele Ramundi e Michele Laganà, assistente costumi Beatrice Viacava, realizzazione costumi Anna Salvigni. Service audio, luci e scena a cura di Db sound.