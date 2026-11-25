Lo spettacolo si chiude con il grido cardine di "Knights of Cydonia": «Tu e io dobbiamo lottare per sopravvivere!». Un grido che può essere di speranza e di incitamento a opporsi a tutti i totalitarismi e che resta, purtroppo, sempre attuale.

Completano la squadra i costumi di Laura Liguori, le grafiche di Andrea Pugliese, i video di Creg Production e la direzione tecnica di Andrea Borgnino. Voce e corpo di Julia sono di Valeria Lo Verso; assistenti alla regia Marta Besozzi e Greta Rampoldi, luci di Davide Gamba, suono di Federico Mollo, operatore video Paolo Calzavara, assistenza tecnica di Matteo Faravelli, Daniele Ramundi e Michele Laganà, assistente costumi Beatrice Viacava, realizzazione costumi Anna Salvigni. Service audio, luci e scena a cura di Db sound.