AnimaLucio arriverà una settimana prima
Appuntamento il 12 novembre con Bob Callero, Gianni Dall'Aglio e Massimo Luca
ARBEDO-CASTIONE - L’omaggio a Lucio Battisti in programma alla Sala Multiuso di Arbedo è stato anticipato a giovedì 12 novembre. Il concerto, inizialmente previsto per il 19 novembre, porterà sul palco gli AnimaLucio, formazione composta da musicisti che hanno partecipato alle registrazioni del cantautore reatino.
Il gruppo riunisce Gianni Dall’Aglio, Massimo Luca e Bob Callero, protagonisti delle sessioni durante le quali presero forma riff, arpeggi e arrangiamenti ritmici di numerosi brani di Battisti. Dall’Aglio e Luca accompagnarono inoltre Mina e Battisti nello storico duetto televisivo.
Il progetto è nato durante la pandemia. «L’idea è nata durante i mesi di lockdown», racconta il batterista Gianni Dall’Aglio. «Ho voluto riunire i musicisti che Lucio aveva chiamato al suo fianco per registrare pietre miliari della musica italiana».
Dall’Aglio ha inciso oltre 500 dischi, lavorando fra gli altri con Patty Pravo, Mina, Loredana Bertè e Ivano Fossati, ed è stato lo storico partner ritmico di Adriano Celentano. Con Battisti ha suonato in album come "Anima latina", che considera il proprio apice espressivo, e "Lucio Battisti, la batteria, il contrabbasso, eccetera".
Massimo Luca è chitarrista, arrangiatore e produttore. Nel corso della sua carriera ha collaborato con Fabrizio De André, Mina, Paolo Conte e Francesco Guccini. Ha inoltre scoperto artisti come Biagio Antonacci e Gianluca Grignani e nel 1998 ha vinto il Festival di Sanremo come autore.
Completa il nucleo della formazione il bassista Bob Callero, che ha collaborato, fra gli altri, con Franco Battiato, Loredana Bertè ed Eugenio Finardi.
A condurre la serata sarà il giornalista e presentatore radiofonico Giorgio Fieschi, legato a Battisti da un episodio avvenuto in Svizzera. Il 18 maggio 1979 realizzò per la Radio della Svizzera Italiana quella che viene indicata come l’ultima intervista radiofonica concessa dal cantautore prima del completo ritiro dalle scene pubbliche, avvenuto nel 1980. La registrazione, della durata di 18 minuti, è diventata oggetto di studio per critici e biografi.
Data la capienza limitata della Sala Multiuso, Feedback prevede il tutto esaurito e raccomanda di prenotare in anticipo. I posti possono essere riservati scrivendo a riservazioni.feedback@gmail.com.