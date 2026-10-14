AnimaLucio arriverà una settimana prima

Il progetto è nato durante la pandemia. «L’idea è nata durante i mesi di lockdown», racconta il batterista Gianni Dall’Aglio. «Ho voluto riunire i musicisti che Lucio aveva chiamato al suo fianco per registrare pietre miliari della musica italiana».

Dall’Aglio ha inciso oltre 500 dischi, lavorando fra gli altri con Patty Pravo, Mina, Loredana Bertè e Ivano Fossati, ed è stato lo storico partner ritmico di Adriano Celentano. Con Battisti ha suonato in album come "Anima latina", che considera il proprio apice espressivo, e "Lucio Battisti, la batteria, il contrabbasso, eccetera".