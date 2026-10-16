ALMA Acoustic presenta il nuovo album
Evento gratuito per mostrare ai ticinesi "Bevi. Dimentica. Obbedisci", il 23 ottobre allo Studio Foce
LUGANO - ALMA Acoustic presenterà dal vivo il nuovo album "Bevi. Dimentica. Obbedisci" venerdì 23 ottobre allo Studio Foce di Lugano. L'ingresso alla serata è gratuito, con apertura delle porte alle 19.40.
Il concerto spazierà tra sonorità acustiche ed elettriche. La band ticinese proporrà i brani del nuovo disco, alcuni pezzi del primo album "Tutti umani tutti uguali" e diverse cover. Sul palco sono inoltre annunciati ospiti e sorprese.
Ad aprire la serata, alle 20.15, sarà Fralenuvole: il cantautore bellinzonese Francesco Bellicini presenterà in versione acustica i propri brani originali. ALMA Acoustic salirà sul palco alle 20.45.
Per l'occasione sarà disponibile un cofanetto dell'album in edizione limitata. Una parte del ricavato sarà devoluta al rifugio per gatti di Paw Missione Animali.