Il ritorno di Hiromi a Lugano
La celeberrima pianista jazz-fusion giapponese si esibirà al LAC con il suo trio giovedì 29 ottobre.
LUGANO - La vulcanica pianista Hiromi Umehara, che con il suo The Trio Project sarà al LAC il prossimo 29 ottobre, sarà affiancata da James Genus al basso e Simon Phillips alla batteria.
«Una formazione essenziale per un pianismo che ha fatto dello sconfinamento la propria cifra, assorbendo jazz, rock, fusion e musica classica in una scrittura nella quale composizione e improvvisazione, rigore e impulso convivono senza soluzione di continuità», comunica il LAC.
Il concerto inaugura «una delle traiettorie dedicate al pianoforte, strumento “scomposto” nelle molte identità che ha assunto e continua ad assumere nella musica contemporanea».
In questo senso «Hiromi ne occupa significativamente il punto di partenza: il suo è un pianoforte sottratto a ogni appartenenza esclusiva, capace di conservare la disciplina della formazione classica e insieme di misurarsi con il ritmo, il groove, l’improvvisazione jazzistica, l’energia del rock e le contaminazioni della fusion».
Il concerto è organizzato in collaborazione con Jazz in Bess.
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