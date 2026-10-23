AGENDONE
Case (uniche) aperte, Bitcoin e profumi d'autunno in un weekend più unico che raro
Un fine settimana davvero per tutti i gusti quello che ci aspetta, con tanti appuntamenti su tutto il territorio cantonale. Scopriteli con il nostro mitico Agendone.
Ti-Press / Alessandro Crinari
Case (uniche) aperte, Bitcoin e profumi d'autunno in un weekend più unico che raro
Un fine settimana davvero per tutti i gusti quello che ci aspetta, con tanti appuntamenti su tutto il territorio cantonale. Scopriteli con il nostro mitico Agendone.
SAVOSA - Se in lontananza già si scorgono i pipistrelli e le zucche di Halloween, il weekend che è alle porte è tutto fuorché... da brivido. L'offerta è ampia e variegata, e saprà far felici tanto le famiglie quanto i festaioli e... gli imprenditori cripto (why not!).
È anche il fine settimana dell'apprezzato e interessante Open House Ticino, per la scoperta di perle architettoniche e spazi (privati) degni di nota, a cui aderiscono diversi comuni. Per l'offerta completa rimandiamo al sito ufficiale dell'evento.
Venerdì 23 ottobre
Lugano e dintorni
- Si entra nel vivo del Lugano's Plan ₿ Forum, con la sua seconda giornata nel segno di cripto & affini, vari gli appuntamenti e le iniziative. Per maggiori dettagli rimandiamo al sito web del forum.
- All'Hotel Splendide Royal di Lugano torna il Reloved PopUp, un evento imperdibile dedicato alla moda second hand e al luxury pre-loved, con una selezione esclusiva di abbigliamento e accessori. Si parte alle 12.
- L'Aula Multiuso della Facoltà di Teologia di Lugano ospita alle 16.30 la conferenza Boolean Mereology, tenuta da Xinhe Wu per i Lugano Philosophy Colloquia, un'affascinante indagine filosofica sui confini degli oggetti ordinari.
- All'Atelier Manoamano di Pregassona va in scena Mettilo tu! Serata jukebox di vinili con Dj Costa. Dalle 18 potrete portare i vostri dischi preferiti, ascoltarli in diretta su Radio Gwen e partecipare a diverse attività creative.
- Il Rifugio Letterario di Massagno accoglie il noto giornalista statunitense Alan Friedman per l'Incontro con Alan Friedman, durante il quale presenterà il suo primo romanzo, un thriller internazionale intitolato “La mano di Orfeo”. Inizio alle 18.30.
- Grande appuntamento musicale alla Sala Teatro del LAC di Lugano alle 20: Fiorella Mannoia sale sul palco con Fiorella canta Fabrizio e Ivano – Anime Salve, un emozionante omaggio ai capolavori di De André e Fossati.
- Allo Studio Foce di Lugano si festeggia con l'Album Release Party - ALMA Acoustic. La band presenterà dal vivo il nuovo disco “Bevi. Dimentica. Obbedisci.” in una serata a ingresso gratuito ricca di ospiti e sorprese, a partire dalle 20.30.
- Per gli amanti della buona musica, il Ristorante Hollywood Live Music di Lugano propone la Blues Night con la Kappellman Joy Band di Tino Cappelletti. Il concerto inizia alle 21.
- Il Temus Club di Agno inaugura la sua 28ª stagione con un imperdibile opening party 2026/2027 con dj matrix. Si balla a partire dalle 22.
Mendrisiotto
- A Mendrisio, presso La Filanda e la sede di Veicolo Danza, prende il via Ticino in Danza 2026, la dodicesima edizione del festival partecipativo dedicato alla danza contemporanea, con performance, incontri e tavole rotonde che animeranno l'intera giornata.
Locarnese
- Al Cinema GranRex di Locarno viene proiettato il film d'animazione Buffalo Kids, un'avventura emozionante di due orfani irlandesi nella New York di fine Ottocento. Doppia proiezione alle 9 e alle 14.
- Al Birrificio Rud Bir di Gordola vi aspetta Live tra i fermentatori, una serata originale che mescola birre artigianali, musica dal vivo, magia e lettura dei tarocchi a partire dalle 17.
- Al PalaCinema di Locarno si tiene l'incontro Adozione internazionale: una storia vera, un viaggio e una verità da scoprire insieme, una serata di testimonianza con Christelle Pagnamenta Campana, documentari e degustazione di cibo etiope a partire dalle 17.45.
- Il Bar Tesoro di Locarno si accende con la Live Music dei South Rails, pronti a farvi vibrare a ritmo di country rock. Primo set alle 18, seguito da un secondo alle 21.
- Al GranRex di Locarno, per la rassegna di cinema norvegese contemporaneo, viene proiettato Solomamma - Cinema norvegese contemporaneo, un'avvincente indagine sui temi della maternità e della procreazione assistita. Inizio alle 18.30.
- Al Monte Verità di Ascona si terrà la conferenza Eros e malinconia a cura di Sarantis Thanopulos, parte del ciclo dedicato all'eredità del celebre psicoanalista James Hillman. L'appuntamento è alle 18.30.
- La Biblioteca cantonale di Locarno ospita il Prologo de La Via Lattea 22 - In cammino con Rilke, una serata tra parole e musica per riscoprire il pensiero del grande poeta, con Mario Pagliarani, Graziella Rossi e Chasper Pult, a partire dalle 19.
- Per i buongustai, ad Aurigeno (Osteria Al Ponte) e a Gordola (Ristorante Gordolese) si celebra la 19ª Festa dei Cicitt, con cene dedicate alla tipica e gustosa salsiccia di capra a partire dalle 19.
- Alla Libreria pagina 21 di Locarno si terrà La verità è artificiale - Presentazione del libro insieme all'autore e filosofo Francesco Puglioli e a Ilario Lodi, a partire dalle 20.
- Al Teatro Paravento di Locarno va in scena Cantare è esistere, un raffinato concerto con composizioni su testi di Rilke interpretate dal soprano Svea Schildknecht e dall'Ensemble RMR, alle 21.
- All'Eco-Hotel Cristallina di Coglio prende il via la rassegna AutunnoJazz 2026: Jali Babou Saho Duo feat. Patrizia Caviezel con un imperdibile concerto afro-jazz. Inizio alle 21.
Bellinzona e valli
- Al Mercatino Benefico dell'Associazione Alessia a Giubiasco, Francesco Luisi proporrà la Lettura scenica di Esilj - F. Luisi, tratta dal suo libro di poesie. L'evento, accompagnato dalla musica di Iliem Lys, inizierà alle 18.30.
- Al Teatro Sociale di Bellinzona va in scena Monteforno di Sara Rossi Guidicelli, un intenso spettacolo corale diretto da Laura Curino che ripercorre l'epopea industriale e sociale della storica acciaieria ticinese. Sipario alle 20.45.
Sabato 24 ottobre
Lugano e dintorni
- Si conclude Lugano's Plan ₿ Forum, fra conferenze, workshop ed eventi collaterali. Per maggiori dettagli rimandiamo al sito web del forum.
- All'Atelier Manoamano di Pregassona, spazio alla creatività con Craft & Brunch, MAKE YOUR PUMPKIN DECOR, un laboratorio per modellare e dipingere zucche in argilla alle 9.30.
- L'Hotel Splendide Royal di Lugano ospita Un caffè con stile allo Splendide, un workshop dedicato allo stile personale e alla valorizzazione del proprio guardaroba alle 10.
- A Capriasca, presso l'Aula didattica di Castensago, si esplorano le Pratiche erboristiche d'autunno in un incontro dedicato al movimento archetipico della stagione alle 13.30.
- Il Museo in erba di Lugano propone Open Lab: famiglie in gioco, un momento di condivisione creativa per bambini e adulti alla scoperta delle infinite sfumature dei colori alle 14.15.
- Al Teatro Foce di Lugano va in scena Solo ombre (cinesi!), uno spettacolo poetico di Valeria Guglietti per i più piccoli alle 15. Le prevendite sono disponibili su Biglietteria.ch.
- La Biblioteca Salita dei Frati di Lugano festeggia la Celebrazione del 50esimo anniversario dell'Associazione con un pomeriggio di incontri, conferenze, letture e musica alle 15.
- A Villa Saroli a Lugano, Casa della Letteratura ospita Archiv - Performance di Asa Hendry, un'esibizione che affronta il silenzio nelle relazioni familiari e la trasmissione dei traumi generazionali alle 16.30.
- Sempre al Teatro Foce di Lugano, Valeria Guglietti conduce un Atelier di teatro d'ombre per imparare a giocare con le ombre cinesi alle 17. Le prevendite sono disponibili su Biglietteria.ch.
- Il Rifugio Letterario di Massagno accoglie un Incontro con Mattia Bertoldi per la presentazione del suo nuovo romanzo “La resistente”, moderato da Maria Rosaria Valentini, alle 17.
- Serata all'insegna della tradizione al Ristorante Vetta del Monte San Salvatore a Paradiso con una Fondue di formaggio sotto la luna piena a partire dalle 19.
- Al Lac di Lugano (Sala Teatro), la Compagnia Finzi Pasca porta in scena Icaro, un'opera emblematica che torna per il suo 35esimo anniversario alle 20.
- Al Castello dei Pescatori di Vernate risuonano le note de L’incoronazione di Poppea, un concerto-conferenza sull'opera di Claudio Monteverdi alle 20.30.
- Al Ristorante Hollywood Live Music di Lugano tornano Gli FG 85 sul palco dell'Hollywood con la loro formazione ruspante e il rock inedito in italiano alle 21.
- Al Temus club di Agno si balla con MEMORIES - le hit di ieri e di oggi, il nuovo format musicale guidato dall'energia di René La Bulgara a partire dalle 22.
Mendrisiotto
- Al Mercato coperto di Mendrisio si tiene il Felina Jubilee show Mendrisio, un'esposizione felina d'altri tempi che ospiterà anche i rari gatti Transylvanian a partire dalle 10.
- Alla Libreria al Ponte di Mendrisio si tiene la Presentazione del libro “Una piccola cosa proibita” di Andrea Fazioli in compagnia dell'autore e del giornalista Stefano Ferrando alle 17.
- Al Fiore di pietra sul Monte Generoso (Capolago) vi aspetta Wine & Dine, una cena gourmet di cinque portate abbinata ai vini della Cantina Sociale Mendrisio alle 19.
- All'Oratorio parrocchiale di Morbio Inferiore si gioca con la Tombola civica organizzata dalla Civica Filarmonica a favore della sezione allievi alle 20.15.
- Al Cinema teatro di Chiasso va in scena Il diario di Irene Bernasconi, uno spettacolo che racconta la straordinaria storia di una giovane donna ticinese che portò il metodo Montessori nell'Agro romano alle 20.30.
Locarnese
- A Vogorno si festeggiano i 20 anni di Odro! con un'escursione guidata, un pranzo frugale e riflessioni sul tema della montagna a partire dalle 9.50.
- Al Centro Elisarion di Minusio risuonano le note de La Via Lattea 22: In cammino con Rilke, un concerto con letture dedicato a Rilke e Busoni alle 15.40.
- Al Monte Verità di Ascona si celebra la Giornata Bauhaus - Incontro e concerto Musica al Bauhaus, con un approfondimento su Eduard von der Heydt e un concerto per soprano, pianoforte e violoncello alle 16.
- Alla Chiesa Evangelica Riformata di Ascona, appuntamento con Musica e parola, un concerto del duo Valmici-Yamada accompagnato dalle letture del pastore Angelo Cassano alle 18.
- Al Cinema GranRex di Locarno viene proiettato il documentario Wolobougou, che racconta la lotta quotidiana di un'ostetrica in Burkina Faso, alle 18.30.
- Al Teatro Paravento di Locarno va in scena Joseph II, un racconto artistico musicale con violoncello e giocoleria alle 19.
- Al Ristorante Golf Ascona si tiene il Galà di Beneficenza Zonta Club Locarno, una serata con cena, musica e intrattenimento a favore dell'associazione Il Tragitto alle 19.
- Al Teatro Cambusa di Locarno torna il festival Cambusindie con il concerto Houstones + Trust Your Instinct - Cambusindie all'insegna dell'alternative rock alle 20.
- Alla Chiesa Parrocchiale di Minusio si esibiscono diverse corali per un grande Concerto corale in occasione del 65esimo di attività de “I Ticines da Minüs” alle 20.
- A La Fabbrica di Losone, musicisti internazionali si incontrano per Building Bridges, creando un mosaico effimero di voci e ritmi sospesi tra tradizione e presente alle 20.
- All'Osteria Vittoria di Lavertezzo vi aspetta una Serata canti popolari verzaschesi accompagnati dalla fisarmonica alle 20.
- Al Teatro di Locarno debutta Equilibrium: Oltre le illusioni, un'esperienza immersiva che unisce illusionismo contemporaneo, danza e teatro alle 20.30.
Bellinzona e valli
- Alla Biblioteca cantonale di Bellinzona si discute di Nuove tecnologie: ponti o confini?, un incontro sul rapporto tra intelligenza artificiale e inclusione alle 9.30.
- A Faido, in via Saresc, si disputa il Campionato Ticinese di lancio dell’ascia doppia a partire dalle 10.
- A Roveredo si festeggiano i 65 anni del Servizio Ambulanza del Moesano con una giornata di Porte aperte al Servizio Ambulanza del Moesano a partire dalle 10.
- A Roveredo torna la Fiera della zucca, con laboratori di intaglio, spettacoli, mercatini e food truck a partire dalle 11.
- All'Azienda Agricola Manimatte di Bellinzona si tiene l'incontro pubblico Donne musulmane, nuove voci oltre gli stereotipi, dedicato al ruolo e alla condizione delle donne musulmane nella società alle 15.
- La Chiesa San Martino di Soazza ospita il Concerto chiesa san Martino a Soazza, un incontro all'insegna dell'armonia tra il coro femminile PH-Wert e La Vos di Nos Sit alle 17.
- Al Dazio Grande di Rodi-Fiesso l'ensemble Sanssouci propone Musica, natura, e poesia, una riflessione in musica sul rapporto tra arte e natura alle 17.
- Al Bar Castello di Bellinzona suonano i Kiliradio, pronti a farvi scatenare con il loro alternative rock dalle mille sfumature alle 21.
Domenica 25 ottobre
Lugano e dintorni
- All'Atelier Manoamano di Pregassona si tiene Che top! Atelier di cucito, un laboratorio divertente adatto a tutti i livelli, con colazione inclusa, a partire dalle 9.
- Al Teatro Foce di Lugano va in scena Hansel e Gretel, una rivisitazione originale della celebre fiaba proposta dalla compagnia Teatrombria con pupazzi e attori, alle 11. Le prevendite sono disponibili su Biglietteria.ch.
- A Morcote, dalle 11, sono previste Visite guidate gratuite – Parco Scherrer per scoprire la storia e le bellezze del parco in compagnia di guide esperte.
- Nel Salone parrocchiale di Melano si gioca a una grande Tombola con ricchi premi e cestoni, a partire dalle 14.
- Nel Malcantone (Bioggio, Caslano, Novaggio e Sessa) si festeggia con la Castagnata Raiffeisen nel Malcantone, un pomeriggio di tradizione con caldarroste gratuite, musica e intrattenimento per bambini dalle 14.
- Sempre al Teatro Foce di Lugano, la compagnia Follemente presenta La valigia dei sogni, uno spettacolo leggero e poetico per bambini dai 5 anni, alle 16. Le prevendite sono disponibili su Biglietteria.ch.
- Il Museo in erba di Lugano organizza Baby atelier - Tararì Tararera, un laboratorio per bambini dai 2 ai 3 anni per creare una foresta fantastica con carta e colori, alle 16.
- A Lugano si balla con LA PIZZICA, un workshop di danza dedicato al battito ancestrale del Salento condotto da Elena Steinauer, dalle 16.
- Nell'Aula Magna SUPSI di Trevano a Canobbio, la Banda di Canobbio - Concerto di gala vi porta nel magico mondo Disney con un coinvolgente spettacolo musicale alle 16.30.
- Al Lac di Lugano, Daniele Finzi Pasca porta in scena Icaro - Compagnia Finzi Pasca, un'opera emblematica che celebra il suo 35° anniversario, alle 17.
- La Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Assunta a Sorengo ospita Note d'autunno, un raffinato concerto dedicato a Haydn, Mozart e Čajkovskij, alle 17.
- Nella Chiesa S. Maurizio di Bioggio si esibisce l'Ottetto Vocale Cantus Firmus per EffettoVoce 2026, l'appuntamento annuale del Gruppo Corale Vox Nova dedicato alla musica vocale, alle 17.30.
- Allo Studio Foce di Lugano la serata si accende con La Milonga - Serata di tango argentino, in compagnia dei ballerini della scuola New Style Dance, a partire dalle 20.
Mendrisiotto
- A Mendrisio, presso La Filanda e la sede di Veicolo Danza, prosegue Ticino in Danza 2026, un festival partecipativo dedicato alla danza contemporanea con performance e incontri per tutta la giornata.
- In Piazza Indipendenza e Corso San Gottardo a Chiasso si anima la Festa d’Autunno di Chiasso, recuperata dopo il rinvio, con un ricco programma a partire dalle 10.
- La Sala Musica nel Mendrisiotto a Mendrisio propone una Matinée con il Duo Mediceo, che eseguirà affascinanti trascrizioni per pianoforte a quattro mani, alle 10.30.
- Al Teatro Centro Sociale OSC di Mendrisio va in scena Il Piccolo Principe, un viaggio teatrale per bambini e famiglie ispirato alla celebre opera di Saint-Exupéry, alle 16.
- Al Cinema Teatro di Chiasso, lo spettacolo Il diario di Irene Bernasconi riporta alla luce la straordinaria storia della giovane maestra ticinese che nel 1915 portò il metodo Montessori nell'Agro romano, alle 17. Segue un incontro di approfondimento.
Locarnese
- Al Castello Marcacci di Brione Verzasca vi aspetta un gustoso Brunch d’autunno con prodotti a base di castagne, dolci e salati, a partire dalle 9.
- La Chiesa di Santa Maria Nascente a Caviano celebra la Solennità di San Carlo Borromeo a Caviano con una messa solenne, processione e aperitivo conviviale dalle 10.
- Sul piazzale della chiesa di Montedato a Riazzino si terrà il tradizionale Mercatino autunnale, con prodotti artigianali e degustazioni gastronomiche, a partire dalle 11.
- Il Centro Leoni di Riazzino ospita il convegno 50 anni di “Avere o essere” di Erich Fromm, un pomeriggio di riflessioni e dibattiti sull'attualità dell'opera del celebre filosofo, alle 14.
- Al Teatro San Materno di Ascona va in scena La Via Lattea 22 - Only/Mitsu, un doppio appuntamento che unisce la coreografia di Tiziana Arnaboldi e un'innovativa opera-film doppiata dal vivo, alle 16.
- Il Cinema GranRex di Locarno proietta Moon il panda, un'avvincente storia di amicizia tra un ragazzo e un cucciolo di panda, alle 16.30.
- La Chiesa di S. Maria di Loreto a Brione sopra Minusio propone Il pescatore canta! - Presentazione del cd, un recital lirico del tenore Ottavio Palmieri dedicato a Francesco Paolo Tosti, alle 17.
- Al Teatro Oratorio San Giovanni Bosco di Minusio, Alice Bossi presenta Il nuovo vestito dell’Imperatrice, uno spettacolo clownesco e poetico che rilegge la fiaba di Andersen, alle 17.
- Allo Spazio Elle di Locarno, il duo Velvele - Frequenze libere crea un universo sonoro immersivo intrecciando la tradizione musicale turca con la sperimentazione contemporanea, alle 17.30.
- Al Loft di Losone potrete rilassarvi con la Sound Healing Meditation, un bagno sonoro con campane tibetane dedicato al riequilibrio emotivo del secondo chakra, alle 19.30.
Bellinzona e valli
- Il Centro Spazio Aperto di Bellinzona vi invita a Brunchin’zona: boogie-woogie con Silvan Zingg, un evento che unisce tre travolgenti sessioni di musica dal vivo a un generoso brunch a buffet, a partire dalle 12.
- Al Teatro Sociale di Bellinzona va in scena Monteforno di Sara Rossi Guidicelli, un'epica narrazione teatrale che ripercorre la storia del più importante stabilimento industriale ticinese, alle 17.
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