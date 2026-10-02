Il clou di “Lettere dalla Svizzera alla Valposchiavo” inizia questo weekend

POSCHIAVO (GR) - Questo fine settimana la sesta edizione di Lettere dalla Svizzera alla Valposchiavo entra nella sua fase centrale. Il festival riunisce a Poschiavo autrici e autori, traduttrici e traduttori di tutte le regioni linguistiche del Paese. Il tema di quest'anno è "Le parole del corpo". Giovedì si è parlato di traduzione letteraria e venerdì c'è stata l'inaugurazione con il concerto di Cinzia Regensburger. Sabato e domenica il programma passa agli incontri con il pubblico, quasi tutti in Casa Torre.