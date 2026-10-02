classicAscona, arriva l'attesissimo debutto di Hayato Sumino

Venerdì alle 19.30 Sol Gabetta suona nella Chiesa di San Francesco a Locarno. Con lei ci sono Giovanni Antonini e Il Giardino Armonico, l'ensemble impegnato nel progetto Haydn2032, che punta a eseguire tutte le sinfonie di Haydn su strumenti storici. Il programma, intitolato "Il dolce far niente", mette insieme alcune rarità orchestrali e il celebre Concerto per violoncello.

Sabato alle 19.30, al Collegio Papio di Ascona, Julia Lezhneva tiene l'ultimo dei suoi tre concerti con la Kammerorchester Basel, diretta al violino da Dmitry Smirnov. Il titolo è "Arie di baule": sono le arie che i grandi cantanti del Settecento si portavano da una città all'altra e adattavano alle diverse produzioni. Accanto a Händel ci sono pagine di Porpora, Hasse e Ariosti.