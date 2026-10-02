classicAscona, arriva l'attesissimo debutto di Hayato Sumino
E il commiato con Sol Gabetta e Julia Lezhneva. Tutti gli appuntamenti (anche collaterali) del terzo fine settimana del festival.
E il commiato con Sol Gabetta e Julia Lezhneva. Tutti gli appuntamenti (anche collaterali) del terzo fine settimana del festival.
ASCONA - classicAscona arriva al suo terzo fine settimana, con un debutto molto atteso (e da tutto esaurito).
In questo weekend si chiudono le residenze di Sol Gabetta e Julia Lezhneva e debutta ad Ascona Hayato Sumino. L'ultima settimana sarà invece dedicata al canto corale, con il Tenebrae Choir di Londra e i circa 200 coristi dell'Ascona Choral Academy.
Venerdì alle 19.30 Sol Gabetta suona nella Chiesa di San Francesco a Locarno. Con lei ci sono Giovanni Antonini e Il Giardino Armonico, l'ensemble impegnato nel progetto Haydn2032, che punta a eseguire tutte le sinfonie di Haydn su strumenti storici. Il programma, intitolato "Il dolce far niente", mette insieme alcune rarità orchestrali e il celebre Concerto per violoncello.
Sabato alle 19.30, al Collegio Papio di Ascona, Julia Lezhneva tiene l'ultimo dei suoi tre concerti con la Kammerorchester Basel, diretta al violino da Dmitry Smirnov. Il titolo è "Arie di baule": sono le arie che i grandi cantanti del Settecento si portavano da una città all'altra e adattavano alle diverse produzioni. Accanto a Händel ci sono pagine di Porpora, Hasse e Ariosti.
Domenica alle 18.30, sempre al Papio, il pianista giapponese Hayato Sumino presenta "Chopin Orbit", la sua rilettura della musica di Chopin. Il recital è tutto esaurito da settimane.
Un fine settimana ricco di eventi collaterali
Lungo tutto l'arco del fine settimana sono in programma anche altri appuntamenti collaterali sempre legati a classicAscona. Venerdì la serie Costellazione Giovani ospita il violinista Elias David Moncado e la pianista Lauma Skride. Sabato c'è il concerto gratuito dell'Ensemble di chitarre del Conservatorio della Svizzera italiana, mentre a Mogno, in Vallemaggia, si tiene la passeggiata musicale con il violoncellista Mario Brunello, anch'essa esaurita. Domenica alle Isole di Brissago chiude la rassegna Musica e Letteratura, con gli scrittori Zora del Buono e Alain Claude Sulzer e il pianista Andriy Dragan.