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FORMULA 1
Qualifiche bagnate, Lando Norris si prende la pole
In Brasile il britannico scatterà davanti al fresco campione del mondo Kimi Antonelli
IMAGO / PsnewZ
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Qualifiche bagnate, Lando Norris si prende la pole
In Brasile il britannico scatterà davanti al fresco campione del mondo Kimi Antonelli
Qualifiche bagnate, Lando Norris si prende la pole
In Brasile il britannico scatterà davanti al fresco campione del mondo Kimi Antonelli
INTERLAGOS - Le qualifiche del GP del Brasile, iniziate con oltre un’ora di ritardo causa pioggia, hanno infine premiato Lando Norris. Il campione del mondo del 2025 ha fermato il cronometro in 1’27”470, precedendo George Russell - penalizzato di cinque posizioni per aver montato un nuovo motore endotermico - e il fresco campione del mondo Kimi Antonelli, che ha così guadagnato la seconda piazza in griglia.
Leclerc ha ottenuto il quarto tempo, ma dovrà partire dalla 14esima piazza per aver cambiato la power unit. La seconda fila sarà quindi occupata da Lawson e Hulkenberg.
la gara è in programma domani alle 18.
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