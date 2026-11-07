Qualifiche bagnate, Lando Norris si prende la pole

INTERLAGOS - Le qualifiche del GP del Brasile, iniziate con oltre un’ora di ritardo causa pioggia, hanno infine premiato Lando Norris. Il campione del mondo del 2025 ha fermato il cronometro in 1’27”470, precedendo George Russell - penalizzato di cinque posizioni per aver montato un nuovo motore endotermico - e il fresco campione del mondo Kimi Antonelli, che ha così guadagnato la seconda piazza in griglia.