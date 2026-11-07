Svizzera battuta dalla Svezia

HELSINKI - Dopo la sconfitta di giovedì contro i padroni di casa, la Svizzera è tornata sul ghiaccio per il secondo impegno della tappa finlandese dell'Euro Hockey Tour. Anche al cospetto della Svezia, gli elvetici - in pista con Waeber fra i pali, senza Bertschy e Kurashev (lasciati a riposo) e con l'attaccante dell'Ambrì Miles Müller schierato nel blocco con Simic e Alge - sono usciti battuti con il risultato di 4-2.