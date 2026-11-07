Svizzera battuta dalla Svezia
Già ko contro la Finlandia, gli elvetici hanno perso 4-2 anche contro la Svezia
Già ko contro la Finlandia, gli elvetici hanno perso 4-2 anche contro la Svezia
HELSINKI - Dopo la sconfitta di giovedì contro i padroni di casa, la Svizzera è tornata sul ghiaccio per il secondo impegno della tappa finlandese dell'Euro Hockey Tour. Anche al cospetto della Svezia, gli elvetici - in pista con Waeber fra i pali, senza Bertschy e Kurashev (lasciati a riposo) e con l'attaccante dell'Ambrì Miles Müller schierato nel blocco con Simic e Alge - sono usciti battuti con il risultato di 4-2.
La Svezia ha chiuso il primo tempo in vantaggio grazie alla rete di Stjernborg all'11'. Nel periodo centrale la Nazionale rossocrociata ha cambiato marcia, ribaltando il risultato prima con una conclusione di Egli in powerplay e poi con Malgin, bravo a ripartire in inferiorità numerica insieme al compagno di club Andrighetto. Prima della seconda pausa, gli scandinavi hanno però ritrovato il pareggio con Ollas, complice una sfortunata deviazione di Streule.
Nel periodo conclusivo gli svedesi sono tornati in avanti grazie a un tocco di pattino di Eriksson, giudicato giustamente regolare. Vantaggio che è diventato doppio a tre minuti dalla fine, quando Larsson ha realizzato il 4-2 con i suoi in 5 contro 4.
La selezione di Cadieux chiuderà il fine settimana affrontando domani la Repubblica Ceca. L'ingaggio d'inizio è fissato per le 13.30.