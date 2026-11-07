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«Sto costruendo un business»

Con una propria agenzia, la capitana della nostra Nazionale compie il passo verso l’imprenditoria.
«Sto costruendo un business»
IMAGO/Buzzi
Leader in campo e fuori: Lia Wälti, qui con la maglia della Nati numero 13 e la fascia da capitano, vuole andare ai Mondiali 2027 con la Svizzera.
di 20min.ch | Sebastian Rieder
«Sto costruendo un business»
Con una propria agenzia, la capitana della nostra Nazionale compie il passo verso l’imprenditoria.
CALCIO: Risultati e classifiche

AIUTO PER LE DONNE - Una sala gremita, un pubblico composto per tre quarti da donne e un'ospite d'eccezione: Lia Wälti. Al KKL di Lucerna, in occasione dello Sport Forum, la capitana della Nazionale svizzera ha raccontato come sta preparando il proprio futuro lontano dal campo. A 33 anni, la centrocampista bernese, attualmente in forza al Brighton dopo le esperienze con Arsenal e Juventus, ha già avviato una nuova attività imprenditoriale. E non nasconde le proprie ambizioni: «Sto davvero costruendo un business».

Un nuovo capitolo emozionante
Il progetto si chiama WNXT Agency, un'agenzia dedicata al sostegno delle sportive. «Abbiamo fondato l'agenzia lo scorso novembre e l'abbiamo lanciata ufficialmente a marzo», ha spiegato Wälti a 20 Minuten. L'obiettivo è accompagnare le atlete nella loro carriera, aiutandole a trovare sponsor e offrendo consulenza nella comunicazione e nella valorizzazione della propria immagine. Il motto è «Women are next». Grazie alla propria esperienza e alla notorietà acquisita nel calcio internazionale, Wälti vuole contribuire ad aprire nuove opportunità in un settore ancora prevalentemente maschile. «È emozionante e impegnativo fin dall'inizio. Bisogna investire molto tempo, ma è bello poter sostenere le atlete nel loro percorso».

Crescita sostenibile invece di colpi di testa
La calciatrice non intende aspettare il ritiro per costruirsi un'alternativa professionale. «È bello avere un'attività indipendente, se la si costruisce bene. Ora posso, nei tre o quattro anni in cui giocherò ancora, far crescere il business in modo sostenibile». E quando le viene chiesto se definirsi una donna d'affari non sia eccessivo, la risposta è decisa: «È la verità, sto davvero costruendo un business. Alla gente interessa cosa fanno le donne per realizzarsi e anche per aiutare gli altri».

Aprire porte in un mondo dominato dagli uomini
L'imprenditoria non è però l'unica strada che Wälti sta esplorando. Oltre alla laurea in economia aziendale con specializzazione in gestione sportiva, la capitana rossocrociata sta proseguendo la propria formazione per diventare allenatrice. Ha già conseguito i diplomi C, B e A. «Non devo necessariamente diventare allenatrice, ma è un'opzione. Quando smetterò con la carriera, potrò così fare il passo successivo». La giocatrice sottolinea inoltre le differenze tra i vari Paesi nella formazione delle calciatrici. A suo giudizio, l'Inghilterra rappresenta un modello da seguire: i club organizzano percorsi specifici per le giocatrici ancora in attività, adattando i corsi per allenatrici agli impegni agonistici, anche in caso di partecipazione alla Champions League. «In Svizzera il carico e il modello per le giocatrici attive sono difficili da conciliare con il calcio», osserva.

«Perché è casa mia»
Allenatrice oppure imprenditrice? Wälti non esclude di percorrere entrambe le strade. «Perché non entrambe? Per me la cosa più importante è restare in qualche modo nello sport, perché lì mi sento a casa, soprattutto nel calcio». Prima di pensare definitivamente al futuro, però, c'è ancora un importante obiettivo sul campo: il Mondiale femminile del 2027 in Brasile. A dicembre la Svizzera affronterà l'Austria nella sfida per la qualificazione, mentre in primavera, nella Nations League, incontrerà avversarie di alto livello come Spagna e Norvegia. La capitana non ha ancora fissato una data per il ritiro: «Finché mi sentirò bene fisicamente e avrò piacere di giocare, sicuramente continuerò».

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