«Sto costruendo un business»

Crescita sostenibile invece di colpi di testa

La calciatrice non intende aspettare il ritiro per costruirsi un'alternativa professionale. «È bello avere un'attività indipendente, se la si costruisce bene. Ora posso, nei tre o quattro anni in cui giocherò ancora, far crescere il business in modo sostenibile». E quando le viene chiesto se definirsi una donna d'affari non sia eccessivo, la risposta è decisa: «È la verità, sto davvero costruendo un business. Alla gente interessa cosa fanno le donne per realizzarsi e anche per aiutare gli altri».

Aprire porte in un mondo dominato dagli uomini

L'imprenditoria non è però l'unica strada che Wälti sta esplorando. Oltre alla laurea in economia aziendale con specializzazione in gestione sportiva, la capitana rossocrociata sta proseguendo la propria formazione per diventare allenatrice. Ha già conseguito i diplomi C, B e A. «Non devo necessariamente diventare allenatrice, ma è un'opzione. Quando smetterò con la carriera, potrò così fare il passo successivo». La giocatrice sottolinea inoltre le differenze tra i vari Paesi nella formazione delle calciatrici. A suo giudizio, l'Inghilterra rappresenta un modello da seguire: i club organizzano percorsi specifici per le giocatrici ancora in attività, adattando i corsi per allenatrici agli impegni agonistici, anche in caso di partecipazione alla Champions League. «In Svizzera il carico e il modello per le giocatrici attive sono difficili da conciliare con il calcio», osserva.