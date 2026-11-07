La Roma è seconda (in attesa di Inter-Como)

Qualche ora prima, il Bologna ha conquistato la quarta vittoria consecutiva imponendosi 2-1 sul campo del Parma (rimasto in dieci già dal 9'). Decisive le reti di Theate e Orsolini, quest'ultimo a segno su rigore. Dal dischetto è arrivato anche il gol del nazionale elvetico Sierro, che non è però bastato agli emiliani per evitare la sconfitta.

Nelle sfide delle 15, il Cagliari ha superato 1-0 il Frosinone grazie a un gol di Adopo, mentre Torino e Lecce hanno pareggiato 1-1, con entrambe le reti nate da autoreti di Gaspar e Braganca.