La Roma è seconda (in attesa di Inter-Como)
I giallorossi hanno piegato 3-0 il Sassuolo, salendo al secondo posto in classifica a- 1 dalla capolista Lazio, in campo domani a Napoli
I giallorossi hanno piegato 3-0 il Sassuolo, salendo al secondo posto in classifica a- 1 dalla capolista Lazio, in campo domani a Napoli
|32
|Devis Vasquez
|26
|Leonardo Balerdi 85'
|5
|Evan N'Dicka
|22
|Mario Hermoso 77'
|20
|Nahuel Molina
|4
|Bryan Cristante
|17
|Manu Kone 66'
|43
|Wesley Vinicius Franca Lima
|18
|Matias Soule
|86
|Rodrigo Mora 66'
|14
|Donyell Malen 77'
|61
|Niccolo Pisilli 66'
|3
|Konstantinos Koulierakis 77'
|12
|Levente Kilvinger
|9
|Santiago Castro 77'
|68
|Antonio Arena
|70
|Giorgio De Marzi
|77
|Emanuele Lulli
|87
|Daniele Ghilardi 85'
|64
|Valerio Maccaroni
|15
|Marten de Roon 66'
|Arijanet Muric
|49
|Sebastian Walukiewicz
|6
|Jay Idzes
|21
|90' Duje Caleta-Car
|15
|46' Simone Cinquegrano
|46
|Ibrahim Sulemana
|55
|46' Nemanja Matic
|18
|69' Kristian Thorstvedt
|42
|Josh Doig
|3
|69' Sebastiano Esposito
|94
|Armand Lauriente
|45
ROMA - Tutto facile per la Roma, che all'Olimpico ha smaltito la rabbia per la rimonta subita in Champions League a Manchester, battendo 3-0 il Sassuolo. Già avanti 2-0 all'intervallo grazie al gol di Hermoso e all'autorete di Walukiewicz, gli uomini di Gasperini hanno calato il tris nella ripresa con la rete di Mora al 58'.
Un successo che porta i giallorossi al secondo posto, a un solo punto dalla capolista Lazio (in campo domani a Napoli) e con due lunghezze di vantaggio sull'Inter (impegnata domani sera a San Siro contro il Como).
Qualche ora prima, il Bologna ha conquistato la quarta vittoria consecutiva imponendosi 2-1 sul campo del Parma (rimasto in dieci già dal 9'). Decisive le reti di Theate e Orsolini, quest'ultimo a segno su rigore. Dal dischetto è arrivato anche il gol del nazionale elvetico Sierro, che non è però bastato agli emiliani per evitare la sconfitta.
Nelle sfide delle 15, il Cagliari ha superato 1-0 il Frosinone grazie a un gol di Adopo, mentre Torino e Lecce hanno pareggiato 1-1, con entrambe le reti nate da autoreti di Gaspar e Braganca.
|PL
|Punti
|W
|D
|L
|GF
|GA
|GD
|FORM
|1
|Lazio
|10
|28
|9
|1
|0
|24
|8
|16
|2
|Roma
|11
|27
|8
|3
|0
|31
|10
|21
|3
|Inter
|10
|25
|8
|1
|1
|26
|13
|13
|4
|Como
|10
|23
|7
|2
|1
|18
|8
|10
|5
|Milan
|10
|21
|6
|3
|1
|21
|12
|9
|6
|Frosinone
|11
|20
|6
|2
|3
|24
|15
|9
|7
|Juventus
|10
|17
|5
|2
|3
|13
|10
|3
|8
|Bologna
|11
|17
|5
|2
|4
|16
|14
|2
|9
|Cagliari
|11
|16
|5
|1
|5
|10
|15
|-5
|10
|Napoli
|10
|14
|4
|2
|4
|17
|13
|4
|11
|Torino
|11
|14
|4
|2
|5
|15
|17
|-2
|12
|Genoa
|10
|13
|4
|1
|5
|10
|14
|-4
|13
|Atalanta
|10
|11
|3
|2
|5
|16
|20
|-4
|14
|Lecce
|11
|10
|3
|1
|7
|12
|22
|-10
|15
|Fiorentina
|10
|8
|2
|2
|6
|15
|23
|-8
|16
|Parma
|11
|8
|2
|2
|7
|9
|17
|-8
|17
|Sassuolo
|11
|8
|2
|2
|7
|16
|29
|-13
|18
|Monza
|10
|7
|2
|1
|7
|17
|24
|-7
|19
|Venezia
|11
|6
|2
|0
|9
|8
|21
|-13
|20
|Udinese
|11
|5
|1
|2
|8
|12
|25
|-13