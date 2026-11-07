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La Roma è seconda (in attesa di Inter-Como)

I giallorossi hanno piegato 3-0 il Sassuolo, salendo al secondo posto in classifica a- 1 dalla capolista Lazio, in campo domani a Napoli
La Roma è seconda (in attesa di Inter-Como)
IMAGO / LaPresse
di Fabrizio BerettaGiornalista
La Roma è seconda (in attesa di Inter-Como)
I giallorossi hanno piegato 3-0 il Sassuolo, salendo al secondo posto in classifica a- 1 dalla capolista Lazio, in campo domani a Napoli
Serie A07.11.2026
Roma
3 - 0
Sassuolo
CALCIO: Risultati e classifiche

ROMA - Tutto facile per la Roma, che all'Olimpico ha smaltito la rabbia per la rimonta subita in Champions League a Manchester, battendo 3-0 il Sassuolo. Già avanti 2-0 all'intervallo grazie al gol di Hermoso e all'autorete di Walukiewicz, gli uomini di Gasperini hanno calato il tris nella ripresa con la rete di Mora al 58'.

Un successo che porta i giallorossi al secondo posto, a un solo punto dalla capolista Lazio (in campo domani a Napoli) e con due lunghezze di vantaggio sull'Inter (impegnata domani sera a San Siro contro il Como).

Qualche ora prima, il Bologna ha conquistato la quarta vittoria consecutiva imponendosi 2-1 sul campo del Parma (rimasto in dieci già dal 9'). Decisive le reti di Theate e Orsolini, quest'ultimo a segno su rigore. Dal dischetto è arrivato anche il gol del nazionale elvetico Sierro, che non è però bastato agli emiliani per evitare la sconfitta.

Nelle sfide delle 15, il Cagliari ha superato 1-0 il Frosinone grazie a un gol di Adopo, mentre Torino e Lecce hanno pareggiato 1-1, con entrambe le reti nate da autoreti di Gaspar e Braganca.

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CLASSIFICA
Serie A
PLPuntiWDLGFGAGDFORM
1Lazio102891024816
2Roma1127830311021
3Inter1025811261313
4Como102372118810
5Milan102163121129
6Frosinone112062324159
7Juventus101752313103
8Bologna111752416142
9Cagliari11165151015-5
10Napoli101442417134
11Torino11144251517-2
12Genoa10134151014-4
13Atalanta10113251620-4
14Lecce11103171222-10
15Fiorentina1082261523-8
16Parma118227917-8
17Sassuolo1182271629-13
18Monza1072171724-7
19Venezia116209821-13
20Udinese1151281225-13
Classifica completa
Ultimo aggiornamento: 07.11.2026 23:10
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