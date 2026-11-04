Non basta la vittoria dei Dem: c'è un altro gigante che spaventa la farmaceutica svizzera

Eventuali cambiamenti potrebbero riguardare anche le basi giuridiche delle decisioni americane, considerando il frequente ricorso ai decreti da parte del presidente Donald Trump. Mumenthaler invita però a non aspettarsi svolte rapide: i processi legislativi richiedono tempo e il presidente può continuare a intervenire attraverso decreti. Il rischio principale per le aziende svizzere resta quindi l'incertezza politica e normativa, che può rallentare le decisioni di investimento e ostacolare la pianificazione industriale.

Ma le sfide per il settore non arrivano soltanto dagli Stati Uniti. Nello studio sulla competitività della Svizzera pubblicato da Scienceindustries, l'associazione richiama l'attenzione anche sulla crescente importanza della Cina come potenza farmaceutica. Pechino ha individuato nel settore un comparto strategico e sta investendo sistematicamente nello sviluppo di competenze e conoscenze. I progressi sono particolarmente evidenti negli ecosistemi di dati e nell'intelligenza artificiale, ambiti nei quali, secondo Mumenthaler, la Svizzera presenta ancora alcune debolezze.