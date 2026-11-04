Uccise un 20enne durante una rissa: «Era legittima difesa, ma ha esagerato»

LUCERNA - Il Tribunale cantonale di Lucerna ha confermato la condanna per omicidio intenzionale con dolo eventuale nei confronti di un uomo che, nel 2021, aveva accoltellato a morte un avversario durante una rissa a Geuensee, nel canton Lucerna. I giudici hanno riconosciuto che l'imputato si trovava in una situazione di legittima difesa, ma hanno stabilito che la sua reazione aveva superato i limiti consentiti dalla legge