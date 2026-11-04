Aumento al 2% del tasso d'interesse minimo per gli averi previdenziali
La decisione del Consiglio federale si basa sulla solida situazione finanziaria degli istituti di previdenza.
BERNA - Gli averi presso le casse pensioni saranno remunerati a un tasso significativamente più alto rispetto a oggi a partire dal prossimo anno. Il Consiglio federale ha aumentato il tasso d'interesse minimo sugli averi previdenziali dal 2027 di 0,75 punti percentuali al 2,0 percento.
Il tasso d'interesse minimo determina la percentuale alla quale gli averi previdenziali nell'obbligatorietà della previdenza professionale devono essere almeno remunerati. La sua entità viene stabilita ogni volta dal Consiglio federale. Dal 2024 il tasso d'interesse minimo è dell'1,25 percento.
La situazione finanziaria degli istituti di previdenza è molto solida, si legge nel comunicato relativo alla decisione del Consiglio federale di mercoledì. Questo consente un aumento significativo del tasso d'interesse minimo, che crea un equilibrio rispetto all'inflazione complessivamente più elevata dal 2022.