Brevetti e risorse genetiche, la Svizzera punta su più trasparenza

Da molti anni la Svizzera si impegna per una soluzione equilibrata che promuova l'innovazione e contemporaneamente tenga conto degli interessi sia dei Paesi d'origine delle risorse genetiche sia dei popoli indigeni, sottolinea l'Esecutivo, ricordando che già dal 2008 il diritto dei brevetti svizzero prevede un obbligo di divulgazione per le risorse genetiche e il sapere tradizionale.

Berna soddisfa pertanto già i requisiti del Trattato OMPI. La sua approvazione da parte del Parlamento rafforzerebbe ulteriormente il l'impegno pluriennale della Confederazione per un sistema brevettuale trasparente, affidabile e uniforme a livello internazionale.