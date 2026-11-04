Brevetti e risorse genetiche, la Svizzera punta su più trasparenza
La Svizzera rafforza il proprio impegno per una maggiore trasparenza e sicurezza giuridica nel sistema brevettuale internazionale.
BERNA - Ci vuole maggiore trasparenza nelle domande di brevetto legate alle risorse genetiche e al sapere tradizionale a esse associato. Il Consiglio federale ha adottato oggi il messaggio concernente l'approvazione di un trattato che va in questa direzione.
L'intesa obbliga i depositanti di una domanda di brevetto a divulgare, in determinati casi, l'origine delle risorse genetiche usate per un'invenzione, precisa il Governo, ricordando che è stata approvata dagli Stati membri dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) il 24 maggio 2024 a Ginevra. L'obbligo di divulgazione si applica anche al sapere tradizionale associato a dette risorse.
Da molti anni la Svizzera si impegna per una soluzione equilibrata che promuova l'innovazione e contemporaneamente tenga conto degli interessi sia dei Paesi d'origine delle risorse genetiche sia dei popoli indigeni, sottolinea l'Esecutivo, ricordando che già dal 2008 il diritto dei brevetti svizzero prevede un obbligo di divulgazione per le risorse genetiche e il sapere tradizionale.
Berna soddisfa pertanto già i requisiti del Trattato OMPI. La sua approvazione da parte del Parlamento rafforzerebbe ulteriormente il l'impegno pluriennale della Confederazione per un sistema brevettuale trasparente, affidabile e uniforme a livello internazionale.
L'intesa vuole anche contribuire all'armonizzazione internazionale degli obblighi di divulgazione nazionali. Ne trarranno vantaggio soprattutto le imprese, le scuole universitarie e gli istituti di ricerca svizzeri che depositano domande di brevetto in tutto il mondo, spiega il Consiglio federale, aggiungendo che norme uniformi creano maggiore sicurezza giuridica e facilitano la gestione degli obblighi di divulgazione in diversi Stati.