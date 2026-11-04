Affari in ripresa a ottobre, ma le imprese rimangono caute
Per i prossimi sei mesi le imprese mostrano un ottimismo più contenuto
ZURIGO - Nel mese di ottobre le aziende svizzere hanno espresso un giudizio più favorevole sulla propria situazione economica attuale. Guardano tuttavia ai prossimi mesi con minore ottimismo rispetto al passato. Nel complesso, la traiettoria di ripresa dell'economia svizzera resta intatta, indica oggi l'istituto KOF presentando il suo ultimo sondaggio congiunturale.
L'andamento nei singoli rami economici risulta comunque eterogeneo. Nel settore manifatturiero la situazione degli affari ha registrato un miglioramento per il quarto mese consecutivo. Segnali positivi sono giunti anche dal commercio all'ingrosso, dall'alberghiero e dalla ristorazione e dall'edilizia.
Al contrario, la fiducia per il futuro rimane invariata nel commercio al dettaglio e negli altri servizi. Si confermano stabili anche i servizi finanziari e assicurativi, mentre una flessione ha interessato il comparto della progettazione tecnica e ingegneristica. «Nel complesso, la tendenza al rialzo dell'economia svizzera rimane attualmente intatta», rilevano i ricercatori del KOF.
Prospettive leggermente offuscate
Per i prossimi sei mesi le imprese mostrano un ottimismo più contenuto. In particolare, le aziende industriali si dichiarano più prudenti, pur mantenendo un'impostazione di fondo orientata alla crescita.
Le aspettative appaiono meno favorevoli anche nel settore finanziario, nelle costruzioni e nella progettazione. La fiducia cresce invece nel commercio all'ingrosso e al dettaglio, nell'ospitalità e negli altri servizi.
Lieve incremento assunzioni
Dall'indagine emerge che le aziende prevedono un lieve incremento delle assunzioni, soprattutto nelle costruzioni e nel settore finanziario-assicurativo. Le aziende del manifatturiero e della ristorazione/alberghiero intendono ricorrere meno spesso a tagli del personale. Nel commercio al dettaglio, per contro, le riduzioni di organico restano più frequenti.
Le previsioni sull'andamento delle retribuzioni rimangono stabili rispetto al rilevamento di luglio. Per i prossimi dodici mesi le aziende stimano un incremento medio dei salari lordi pari all'1,2%. Al contempo prevedono un'inflazione dei prezzi al consumo dell'1,3% (contro l'1,2% di luglio): una dinamica che delinea salari reali sostanzialmente invariati.