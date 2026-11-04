Cerca e trova immobili
Segnalaci
SVIZZERA

Affari in ripresa a ottobre, ma le imprese rimangono caute

Per i prossimi sei mesi le imprese mostrano un ottimismo più contenuto
Affari in ripresa a ottobre, ma le imprese rimangono caute
Depositphotos (VitalikRadko)
Fonte Ats Awp
elaborata da Redazione
Affari in ripresa a ottobre, ma le imprese rimangono caute
Per i prossimi sei mesi le imprese mostrano un ottimismo più contenuto

ZURIGO - Nel mese di ottobre le aziende svizzere hanno espresso un giudizio più favorevole sulla propria situazione economica attuale. Guardano tuttavia ai prossimi mesi con minore ottimismo rispetto al passato. Nel complesso, la traiettoria di ripresa dell'economia svizzera resta intatta, indica oggi l'istituto KOF presentando il suo ultimo sondaggio congiunturale.

L'andamento nei singoli rami economici risulta comunque eterogeneo. Nel settore manifatturiero la situazione degli affari ha registrato un miglioramento per il quarto mese consecutivo. Segnali positivi sono giunti anche dal commercio all'ingrosso, dall'alberghiero e dalla ristorazione e dall'edilizia.

Al contrario, la fiducia per il futuro rimane invariata nel commercio al dettaglio e negli altri servizi. Si confermano stabili anche i servizi finanziari e assicurativi, mentre una flessione ha interessato il comparto della progettazione tecnica e ingegneristica. «Nel complesso, la tendenza al rialzo dell'economia svizzera rimane attualmente intatta», rilevano i ricercatori del KOF.

Prospettive leggermente offuscate
Per i prossimi sei mesi le imprese mostrano un ottimismo più contenuto. In particolare, le aziende industriali si dichiarano più prudenti, pur mantenendo un'impostazione di fondo orientata alla crescita.

Le aspettative appaiono meno favorevoli anche nel settore finanziario, nelle costruzioni e nella progettazione. La fiducia cresce invece nel commercio all'ingrosso e al dettaglio, nell'ospitalità e negli altri servizi.

Lieve incremento assunzioni
Dall'indagine emerge che le aziende prevedono un lieve incremento delle assunzioni, soprattutto nelle costruzioni e nel settore finanziario-assicurativo. Le aziende del manifatturiero e della ristorazione/alberghiero intendono ricorrere meno spesso a tagli del personale. Nel commercio al dettaglio, per contro, le riduzioni di organico restano più frequenti.

Le previsioni sull'andamento delle retribuzioni rimangono stabili rispetto al rilevamento di luglio. Per i prossimi dodici mesi le aziende stimano un incremento medio dei salari lordi pari all'1,2%. Al contempo prevedono un'inflazione dei prezzi al consumo dell'1,3% (contro l'1,2% di luglio): una dinamica che delinea salari reali sostanzialmente invariati.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
aziendeeconomiakofsvizzera
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Pensionati felici: ecco il miglior Paese dove godersi la terza età
LIVE
FOCUS
1 gior
19

Pensionati felici: ecco il miglior Paese dove godersi la terza età

«Un escrem... incazz...». Il post del consigliere comunale suscita sdegno
LIVE
LOCARNO
1 gior
129
204

«Un escrem... incazz...». Il post del consigliere comunale suscita sdegno

Notte di fuoco: e al mattino scattano le manette
LIVE
BELLINZONA
16 ore

Notte di fuoco: e al mattino scattano le manette

Scooter danneggiato dal richiedente l'asilo, il meccanico: «Lo riparo gratis»
LIVE
BALERNA
1 gior
94
214

Scooter danneggiato dal richiedente l'asilo, il meccanico: «Lo riparo gratis»

Tensione all'esterno di un locale
LIVE
LUGANO
3 gior

Tensione all'esterno di un locale

La mamma dice che il figlio non ha ucciso nessuno
LIVE
CANTONE
23 ore

La mamma dice che il figlio non ha ucciso nessuno

«Ci hanno rubato 15mila franchi di gioielli»: il video del furto lampo
LIVE
MUZZANO
19 ore
33
72

«Ci hanno rubato 15mila franchi di gioielli»: il video del furto lampo

Shock in Spagna: morto dopo un intervento sconsiderato in campo
LIVE
SANTA CRUZ DE TENERIFE
23 ore
7

Shock in Spagna: morto dopo un intervento sconsiderato in campo

La polizia cambia look: dopo 20 anni arriva la nuova divisa
LIVE
CANTONE
2 gior
37
114

La polizia cambia look: dopo 20 anni arriva la nuova divisa

Dopo la lite spunta la lama: grave un uomo
LIVE
BELLINZONA
1 gior
29
62

Dopo la lite spunta la lama: grave un uomo

Pubblica un video sul Cervino, poco dopo perde la vita
LIVE
VALLESE
2 gior

Pubblica un video sul Cervino, poco dopo perde la vita

Autostrade a 80 km/h? «Le auto elettriche devono poter viaggiare a 120 all'ora»
LIVE
SVIZZERA
1 gior
45
175

Autostrade a 80 km/h? «Le auto elettriche devono poter viaggiare a 120 all'ora»

Paolo Belli rompe il silenzio dopo la tragedia: «Ho deciso di tornare»
LIVE
ITALIA
23 ore
21

Paolo Belli rompe il silenzio dopo la tragedia: «Ho deciso di tornare»

Agenti, strade chiuse e più di mille delegati per una Lugano inedita
LIVE
CANTONE
1 gior
44
140

Agenti, strade chiuse e più di mille delegati per una Lugano inedita

Basilea battuto, il Lugano non molla e vola a +9 sullo Young Boys
LIVE
SUPER LEAGUE
2 gior
24
73

Basilea battuto, il Lugano non molla e vola a +9 sullo Young Boys

Lo "tsunami blu" travolge Trump: «Abbiamo sconfitto Golia»
LIVE
STATI UNITI
1 ora
10
103

Lo "tsunami blu" travolge Trump: «Abbiamo sconfitto Golia»

Lavorano fino a 51 ore a settimana: «È intollerabile»
LIVE
CANTONE
1 gior
37
76

Lavorano fino a 51 ore a settimana: «È intollerabile»

Bottiglie e rifiuti al parchetto: «Vergognoso e inaccettabile»
LIVE
LUGANO
2 gior
38
94

Bottiglie e rifiuti al parchetto: «Vergognoso e inaccettabile»

Al Lis chi si ammala rischia di perdere parte dello stipendio
LIVE
LUGANO
2 gior
37
77

Al Lis chi si ammala rischia di perdere parte dello stipendio

«Ti curano solo se sei ricco»
LIVE
ATLETICA
2 gior
9
38

«Ti curano solo se sei ricco»

Frontalieri, cambia la tassa sulla salute: quota fissa tra 30 e 150 euro
LIVE
CONFINE
23 ore
11
40

Frontalieri, cambia la tassa sulla salute: quota fissa tra 30 e 150 euro

«Sì, ho scritto un post di getto. Ero arrabbiato e ho usato parole volgari»
LIVE
LOCARNO
18 ore
41
109

«Sì, ho scritto un post di getto. Ero arrabbiato e ho usato parole volgari»

Si accaniscono contro una Porsche nella notte di Halloween: il conto è salatissimo
LIVE
ZURIGO
2 gior
15
94

Si accaniscono contro una Porsche nella notte di Halloween: il conto è salatissimo

«489 metri quadri di bosco da abbattere: è davvero necessario?»
LIVE
LUGANO
1 gior
9
118

«489 metri quadri di bosco da abbattere: è davvero necessario?»

Ha parlato a lungo con i media e quando il corpo è stato identificato, è scoppiato a piangere
LIVE
ARGOVIA
2 gior
7
30

Ha parlato a lungo con i media e quando il corpo è stato identificato, è scoppiato a piangere

«Anche chi lavora oggi è in difficoltà»
LIVE
CANTONE
2 gior
35
41

«Anche chi lavora oggi è in difficoltà»

A piedi in autostrada: 19enne travolta e uccisa da diversi veicoli
LIVE
FRIBURGO
1 gior
6

A piedi in autostrada: 19enne travolta e uccisa da diversi veicoli

Ha rischiato la paralisi, ha vinto tanto: Michelle Gisin si ritira
LIVE
SCI ALPINO
22 ore
8
63

Ha rischiato la paralisi, ha vinto tanto: Michelle Gisin si ritira

Truffa da 58mila franchi sui voli Swiss ed Easyjet: il piano di una coppia francese
LIVE
SVIZZERA
1 gior
7
41

Truffa da 58mila franchi sui voli Swiss ed Easyjet: il piano di una coppia francese

Proiettile in casa, attraversa due porte e si conficca nel muro
LIVE
BREGAGLIA (GR)
16 ore
8
50

Proiettile in casa, attraversa due porte e si conficca nel muro

Crans-Montana, il conto della tragedia fa tremare il Comune: «Non ha i mezzi per pagare»
LIVE
SVIZZERA
2 gior
18
61

Crans-Montana, il conto della tragedia fa tremare il Comune: «Non ha i mezzi per pagare»

Tutti denunciati
LIVE
CANTONE
2 gior
16
34

Tutti denunciati

Attacchi hacker ai frigoriferi: ci hanno provato anche con Coop
LIVE
EUROPA / SVIZZERA
1 gior
7
60

Attacchi hacker ai frigoriferi: ci hanno provato anche con Coop

Che Ambrì!
LIVE
HCAP - L'ANALISI
2 gior
16
88

Che Ambrì!

Dischi in faccia e ossa rotte: partita dell'orrore in Seconda lega
LIVE
BERNA
1 gior
19

Dischi in faccia e ossa rotte: partita dell'orrore in Seconda lega

Daro, costruzioni bloccate e riali a rischio: cosa sta succedendo sulla collina?
LIVE
BELLINZONA
3 gior
19

Daro, costruzioni bloccate e riali a rischio: cosa sta succedendo sulla collina?

Serena è stata ritrovata
LIVE
CANTONE
1 gior
14
49

Serena è stata ritrovata

Batosta per Trump: Camera e Senato ai democratici (e spunta Mr. Veto)
LIVE
STATI UNITI
3 ore
8
48

Batosta per Trump: Camera e Senato ai democratici (e spunta Mr. Veto)

Morte per il pallone, moglie e figlia erano in tribuna
LIVE
SANTA CRUZ DE TENERIFE
12 ore
14

Morte per il pallone, moglie e figlia erano in tribuna

Attacco ai frigoriferi dei supermercati: «Temperature a 50 gradi»
LIVE
EUROPA
1 gior
15
58

Attacco ai frigoriferi dei supermercati: «Temperature a 50 gradi»

Natale 2026, ecco le quattro domeniche di apertura straordinaria dei negozi
LIVE
CANTONE
1 gior
1
27

Natale 2026, ecco le quattro domeniche di apertura straordinaria dei negozi

«Ticino indietro, ma non demordo»: Jonas si batte per far tornare i conti
LIVE
MOTTO
1 gior
2
25

«Ticino indietro, ma non demordo»: Jonas si batte per far tornare i conti

La chiamano "regina di Halloween" e il suo costume lo conferma
LIVE
GERMANIA
3 gior
1
49

La chiamano "regina di Halloween" e il suo costume lo conferma

«Wüthrich non è mai stato convinto»
LIVE
HCAP
15 ore
22
24

«Wüthrich non è mai stato convinto»

Proteste a Zurigo e Basilea: notte di incendi e scontri
LIVE
SVIZZERA
2 gior
44
104

Proteste a Zurigo e Basilea: notte di incendi e scontri

«Mia madre beveva anche al mattino»
LIVE
ZURIGO
2 gior
22

«Mia madre beveva anche al mattino»

Un tempo è finito
LIVE
HCL - L'ANALISI
1 gior
25
30

Un tempo è finito

«Ho ringraziato Mansueto per tutto quello che fa per il Lugano»
LIVE
FCL
2 gior
43
25

«Ho ringraziato Mansueto per tutto quello che fa per il Lugano»

Ecco don Funerale
LIVE
CANTONE
4 gior
21
74

Ecco don Funerale

ULTIME NOTIZIE SVIZZERA
Incendio in centro d'asilo a Trimmis, 33enne a processo
LIVE
GRIGIONI
7 min

Incendio in centro d'asilo a Trimmis, 33enne a processo

Precipita in un vano ascensore: gravissimo un 61enne
LIVE
SVITTO
28 min

Precipita in un vano ascensore: gravissimo un 61enne

20 minuti torna per un'edizione speciale: i 50 anni di McDonald’s Svizzera
LIVE
SVIZZERA/CANTONE
2 ore
1
11

20 minuti torna per un'edizione speciale: i 50 anni di McDonald’s Svizzera

Natale in viaggio senza spendere una fortuna? Ecco le mete più economiche
LIVE
SVIZZERA
10 ore
1
7

Natale in viaggio senza spendere una fortuna? Ecco le mete più economiche

«Erezioni più forti» con gli Honey Pack? Swissmedic avverte: «Fate attenzione»
LIVE
SVIZZERA
12 ore
7
43

«Erezioni più forti» con gli Honey Pack? Swissmedic avverte: «Fate attenzione»

Traffico ferroviario interrotto tra Losanna e Ginevra
LIVE
SVIZZERA
13 ore

Traffico ferroviario interrotto tra Losanna e Ginevra

Le Anziane per il clima premiate dal Consiglio d'Europa
LIVE
SVIZZERA / UE
13 ore
10
63

Le Anziane per il clima premiate dal Consiglio d'Europa

Giostra bloccata a 85 metri d'altezza: passeggeri sospesi nel vuoto per oltre un'ora
LIVE
BASILEA CITTÀ
14 ore
8

Giostra bloccata a 85 metri d'altezza: passeggeri sospesi nel vuoto per oltre un'ora

Scontri a Zurigo: condannati i due giovani
LIVE
SVIZZERA
15 ore
4
34

Scontri a Zurigo: condannati i due giovani

La SRF condanna i reati sessuali, ma dal 2022 ha in organico un condannato per abusi su minorenni
LIVE
SVIZZERA
15 ore
1
39

La SRF condanna i reati sessuali, ma dal 2022 ha in organico un condannato per abusi su minorenni