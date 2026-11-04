Incendio in centro d'asilo a Trimmis, 33enne a processo

L'incendio e i danneggiamenti si sono verificati nel tardo pomeriggio del 5 giugno. L'uomo ha infranto diverse vetrate, ha danneggiato un armadietto e ha appiccato il fuoco nel locale per le biciclette all'interno del centro di accoglienza e di transito vicino alla stazione ferroviaria di Untervaz, si legge nell'atto d'accusa della Procura pubblica dei Grigioni. Sul banco della parte civile siedono oggi due uffici cantonali: quello edile e quello per la migrazione e i diritti civili.