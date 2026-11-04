Bitcoin incassa bene le elezioni di metà mandato
Gli esperti prevedono venti contrari per il settore crypto dopo la vittoria democratica
ZURIGO - Il corso del Bitcoin non si è lasciato intimorire dalle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti. Tuttavia, con la vittoria dei democratici, gli esperti attendono a medio termine venti contrari decisamente più forti per il settore delle criptovalute a Washington.
Stamane il Bitcoin era a quota di circa 78'245 dollari, dopo essere scivolato per breve tempo sotto la soglia dei 76'000 dollari subito dopo la diffusione dei primi risultati elettorali. Nelle ultime 24 ore la principale criptovaluta ha registrato addirittura un incremento di valore pari a circa l'1,7%.
Il comparto delle valute digitali si mostra quindi ampiamente indifferente al successo elettorale democratico. Gli osservatori di mercato spiegano questo andamento relativamente calmo con il fatto che una vittoria dei dem era già considerata molto probabile alla vigilia e risultava perciò quasi interamente scontata nei prezzi.
Nuovo scenario politico
L'esito del voto confronta tuttavia l'industria crypto statunitense con un mutato orientamento politico a Washington verso il mercato degli asset digitali. Se il presidente Donald Trump si è più volte espresso a favore del mondo delle criptovalute, i democratici sono considerati generalmente più scettici e cauti.
Gli addetti ai lavori prevedono quindi che iniziative parlamentari e regolamentari favorevoli al settore, come il «Clarity Act», possano incontrare in futuro una resistenza decisamente maggiore all'interno del Congresso.
Secondo gli osservatori, il mercato delle criptovalute continua così a dimostrare una certa resilienza. Nelle scorse settimane il settore ha infatti dovuto assorbire il massiccio attacco hacker ai danni di Binance, la principale piattaforma di negoziazione di valute digitali al mondo, durante il quale sono state sottratte criptovalute per un controvalore di circa 6,3 miliardi di dollari.
In seguito all'attacco, Binance aveva temporaneamente sospeso tutti i depositi e i prelievi; finora la piattaforma ha rimborsato attingendo alle proprie riserve circa il 95% dei fondi sottratti ai clienti.