Bitcoin incassa bene le elezioni di metà mandato

Il comparto delle valute digitali si mostra quindi ampiamente indifferente al successo elettorale democratico. Gli osservatori di mercato spiegano questo andamento relativamente calmo con il fatto che una vittoria dei dem era già considerata molto probabile alla vigilia e risultava perciò quasi interamente scontata nei prezzi.

Nuovo scenario politico

L'esito del voto confronta tuttavia l'industria crypto statunitense con un mutato orientamento politico a Washington verso il mercato degli asset digitali. Se il presidente Donald Trump si è più volte espresso a favore del mondo delle criptovalute, i democratici sono considerati generalmente più scettici e cauti.