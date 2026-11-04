Twint, ora le fatture si pagano direttamente dall'app

Il servizio è gratuito per gli utenti

Alcune aziende, come Sunrise, applicano commissioni aggiuntive a chi paga tramite Twint o altri servizi di pagamento. La nuova funzione «Twint Rechnung» sarà invece gratuita per gli utenti, come confermato dal portavoce di Twint, Ettore Trento. «Non ci sono commercianti che richiedono una commissione agli utenti per il pagamento con la nuova 'Twint Rechnung'», ha precisato. Trento ha inoltre sottolineato che i commercianti sono tenuti a non penalizzare determinati metodi di pagamento rispetto ad altri.

Nessuna modifica per le aziende

La novità non richiede cambiamenti nei processi di fatturazione delle imprese. Basandosi sullo standard Swiss-QR-Code, il sistema permette infatti di continuare a inviare le fatture sia in formato cartaceo sia digitale, aggiungendo Twint come ulteriore possibilità di pagamento. Secondo la società, aziende come Planzer, Elektrizitätswerk des Kantons Schaffhausen ed Energie Wasser Luzern utilizzano già la soluzione.