Twint, ora le fatture si pagano direttamente dall'app
Da mercoledì basterà inquadrare il codice QR e confermare il versamento, senza passare dall'e-banking. Ma ci sono altre novità
Da mercoledì basterà inquadrare il codice QR e confermare il versamento, senza passare dall'e-banking. Ma ci sono altre novità
SVIZZERA - Twint amplia la propria offerta e introduce una nuova funzione per il pagamento delle fatture. Da mercoledì gli utenti possono infatti saldare le fatture QR direttamente dall'app, senza dover più passare dall'e-banking. Lo ha annunciato il fornitore del servizio di pagamento.
Come funziona la novità
Con la nuova funzione «Twint Rechnung» basta scansionare il codice QR presente sulla fattura utilizzando l'applicazione, verificare i dati e confermare il pagamento. Gli utenti possono anche scegliere quando effettuare il versamento, purché entro la scadenza prevista. Per le fatture digitali è inoltre disponibile un apposito pulsante, integrabile nelle e-mail, nei siti web o nelle applicazioni, che permette di trasferire direttamente la fattura su Twint e pagarla. In alternativa, è possibile caricare il documento nell'app tramite la funzione di upload.
Il servizio è gratuito per gli utenti
Alcune aziende, come Sunrise, applicano commissioni aggiuntive a chi paga tramite Twint o altri servizi di pagamento. La nuova funzione «Twint Rechnung» sarà invece gratuita per gli utenti, come confermato dal portavoce di Twint, Ettore Trento. «Non ci sono commercianti che richiedono una commissione agli utenti per il pagamento con la nuova 'Twint Rechnung'», ha precisato. Trento ha inoltre sottolineato che i commercianti sono tenuti a non penalizzare determinati metodi di pagamento rispetto ad altri.
Nessuna modifica per le aziende
La novità non richiede cambiamenti nei processi di fatturazione delle imprese. Basandosi sullo standard Swiss-QR-Code, il sistema permette infatti di continuare a inviare le fatture sia in formato cartaceo sia digitale, aggiungendo Twint come ulteriore possibilità di pagamento. Secondo la società, aziende come Planzer, Elektrizitätswerk des Kantons Schaffhausen ed Energie Wasser Luzern utilizzano già la soluzione.
«Pagare le fatture fa parte della quotidianità svizzera. Con 'Twint Rechnung' rendiamo anche questa operazione di pagamento tanto semplice quanto i nostri utenti sono abituati con Twint», ha dichiarato il CEO Markus Kilb.
Le novità non finiscono qui. Dal 2027 Twint introdurrà anche una funzione di addebito diretto, che si proporrà come alternativa all'attuale sistema di addebito diretto, la cui dismissione è prevista nel 2028.