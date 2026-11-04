Mistero su un uomo trovato morto in casa con ferite al volto

La notte trascorsa a Zurigo e il mistero del rientro

Dai primi accertamenti è emerso che il 63enne, cittadino svizzero, aveva trascorso parte della notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre nel quartiere della Langstrasse, a Zurigo. Si trattava della notte del passaggio dall'ora legale a quella solare. Gli inquirenti stanno cercando di chiarire come l'uomo sia successivamente rientrato nella sua abitazione a Stallikon. Al momento, infatti, non è noto quale mezzo abbia utilizzato per raggiungere il comune zurighese. Un altro elemento al centro delle indagini riguarda le ferite riscontrate sul volto del 63enne. La loro origine non è stata chiarita e, allo stato attuale, non è ancora possibile stabilire la causa della morte. S

L'appello ai testimoni

Per ricostruire le ultime ore di vita dell'uomo, la polizia cerca in particolare chiunque possa averlo accompagnato in automobile dal Kreis 4 di Zurigo a Stallikon tra le 2.30 e le 12 di domenica 25 ottobre. Gli investigatori invitano inoltre a farsi avanti eventuali persone che, durante lo stesso intervallo di tempo, abbiano notato un uomo con una ferita sanguinante al volto. Il 63enne era alto circa 170 centimetri, aveva una corporatura normale e capelli corti e chiari. Al momento dei fatti indossava una giacca di tessuto beige chiaro. Chiunque disponga di informazioni utili è invitato a contattare la Polizia cantonale di Zurigo al numero 058 648 48 48.