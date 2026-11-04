Mistero su un uomo trovato morto in casa con ferite al volto
Il fatto è accaduto lo scorso 25 ottobre. Il cadavere dell'uomo è stato trovato dal figlio. La polizia brancola nel buio ed è in cerca di testimoni.
STALLIKON - Un uomo di 63 anni è stato trovato morto nella sua abitazione a Stallikon, nel Canton Zurigo. Sul suo volto sono state riscontrate alcune ferite e le cause del decesso non sono ancora chiare. La Polizia cantonale zurighese ha avviato un'indagine e lanciato un appello ai testimoni per ricostruire gli ultimi spostamenti dell'uomo.
Il ritrovamento risale a domenica 25 ottobre. Poco prima di mezzogiorno, il figlio del 63enne ha contattato la centrale operativa dopo aver trovato il padre privo di sensi all'interno della sua abitazione. I soccorritori hanno immediatamente avviato le manovre di rianimazione, ma ogni tentativo di salvargli la vita si è rivelato inutile.
La notte trascorsa a Zurigo e il mistero del rientro
Dai primi accertamenti è emerso che il 63enne, cittadino svizzero, aveva trascorso parte della notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre nel quartiere della Langstrasse, a Zurigo. Si trattava della notte del passaggio dall'ora legale a quella solare. Gli inquirenti stanno cercando di chiarire come l'uomo sia successivamente rientrato nella sua abitazione a Stallikon. Al momento, infatti, non è noto quale mezzo abbia utilizzato per raggiungere il comune zurighese. Un altro elemento al centro delle indagini riguarda le ferite riscontrate sul volto del 63enne. La loro origine non è stata chiarita e, allo stato attuale, non è ancora possibile stabilire la causa della morte. S
L'appello ai testimoni
Per ricostruire le ultime ore di vita dell'uomo, la polizia cerca in particolare chiunque possa averlo accompagnato in automobile dal Kreis 4 di Zurigo a Stallikon tra le 2.30 e le 12 di domenica 25 ottobre. Gli investigatori invitano inoltre a farsi avanti eventuali persone che, durante lo stesso intervallo di tempo, abbiano notato un uomo con una ferita sanguinante al volto. Il 63enne era alto circa 170 centimetri, aveva una corporatura normale e capelli corti e chiari. Al momento dei fatti indossava una giacca di tessuto beige chiaro. Chiunque disponga di informazioni utili è invitato a contattare la Polizia cantonale di Zurigo al numero 058 648 48 48.