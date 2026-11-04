SVITTO
Precipita in un vano ascensore: gravissimo un 61enne
Infortunio martedì mattina a Merlischachen
20min/Mathias Spicher
Fonte Polizia cantonale Svitto
Precipita in un vano ascensore: gravissimo un 61enne
Infortunio martedì mattina a Merlischachen
MERLISCHACHEN - Martedì 3 novembre, poco dopo le 10, si è verificato un incidente sul lavoro in un cantiere di Merlischachen (SZ).
Un camionista è precipitato per quasi cinque metri in un vano ascensore in Luzernerstrasse. I pompieri di Küssnacht sono intervenuti per soccorrere il 61enne, che ha riportato ferite gravissime a seguito della caduta. I servizi di emergenza medica lo hanno trasportato in un ospedale fuori dal cantone.
La polizia cantonale di Svitto sta indagando sulle circostanze esatte dell'incidente in collaborazione con la procura cantonale di Svitto. Anche l'ispettorato del lavoro cantonale di Svitto è stato coinvolto nell'operazione.
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