Precipita in un vano ascensore: gravissimo un 61enne

Un camionista è precipitato per quasi cinque metri in un vano ascensore in Luzernerstrasse. I pompieri di Küssnacht sono intervenuti per soccorrere il 61enne, che ha riportato ferite gravissime a seguito della caduta. I servizi di emergenza medica lo hanno trasportato in un ospedale fuori dal cantone.

La polizia cantonale di Svitto sta indagando sulle circostanze esatte dell'incidente in collaborazione con la procura cantonale di Svitto. Anche l'ispettorato del lavoro cantonale di Svitto è stato coinvolto nell'operazione.