20 minuti torna per un'edizione speciale: i 50 anni di McDonald’s Svizzera
Un'edizione cartacea gratuita celebra la storia di McDonald’s in Svizzera con interviste, immagini e contenuti esclusivi in 190 ristoranti della catena.
Un'edizione cartacea gratuita celebra la storia di McDonald’s in Svizzera con interviste, immagini e contenuti esclusivi in 190 ristoranti della catena.
ZURIGO/LUGANO - In occasione del 50esimo anniversario di McDonald’s Svizzera, 20 Minuten/20 minutes/20 minuti fa rivivere il suo giornale cartaceo. Oggi, 4 novembre, uscirà un’edizione speciale esclusiva e gratuita di 32 pagine, con una tiratura di 200’000 copie, che saranno disponibili negli oltre 190 ristoranti McDonald’s. La pubblicazione ripercorre la storia di McDonald’s in Svizzera e ripropone alcuni degli storici contenuti più amati dell’edizione cartacea di 20 Minuti. Il giornale è stato realizzato in collaborazione con McDonald’s Svizzera e l’agenzia Farner.
Si tratta della prima grande edizione speciale dalla fine della pubblicazione del quotidiano cartaceo e di un omaggio a due marchi che accompagnano ogni giorno intere generazioni di svizzere e svizzeri.
Un po' di nostalgia da portare a casa
L’edizione celebrativa si presenta nel classico formato del giornale e con il suo aspetto grafico familiare. Nelle sue 32 pagine, lettrici e lettori troveranno interviste esclusive, immagini storiche, curiosità sorprendenti e racconti che ripercorrono i 50 anni di McDonald’s Svizzera. Saranno presentati, per esempio, ristoranti situati in luoghi particolarmente spettacolari e invenzioni insolite. Non mancheranno inoltre gli interventi di personalità note del mondo della politica, dello sport, della cultura e dei social media. Torneranno anche alcuni grandi classici del giornale, come il cruciverba, il fumetto «Calvin & Hobbes» e una pagina delle previsioni del tempo davvero speciale. Alle circa 16 pagine redazionali si aggiungeranno numerosi contenuti a pagamento e inserzioni pubblicitarie.
Un progetto comune con il DNA di 20 minuti
Il giornale celebrativo è stato realizzato sotto la direzione di Commercial Publishing 20 Minuten, in stretta collaborazione con Gaudenz Looser, vicedirettore di 20 Minuten fino a maggio e attualmente consulente e autore indipendente, nonché con McDonald’s Svizzera e l’agenzia Farner, sotto la guida di Nina Krucker. Alla realizzazione creativa hanno partecipato anche le agenzie TBWA e OMD.
L’edizione speciale è pubblicata oggi in tedesco, francese e italiano e sarà disponibile gratuitamente negli oltre 190 ristoranti McDonald’s della Svizzera. Con una tiratura di 200’000 copie, diventerà un pezzo da collezione unico per tutti coloro che desiderano rivivere, anche solo per una volta, l’esperienza del classico giornale cartaceo di 20 Minuten.
Béatrice Montserrat, responsabile del progetto per McDonald’s Svizzera: «Con questa edizione celebrativa, insieme al team di 20 Minuten riportiamo in vita qualcosa che per molto tempo ha fatto parte della quotidianità svizzera, sviluppandolo ulteriormente in una nuova forma. Per noi è un esempio di come funziona l’innovazione: preservare ciò che è familiare, osare qualcosa di nuovo e, allo stesso tempo, restare vicini alle persone. Il nostro obiettivo è creare momenti che regalino gioia e siano accessibili a tutti».
Michel Mariani, Chief Commercial Officer di 20 Minuten: «La collaborazione tra McDonald’s e 20 Minuten è perfetta. Entrambe le aziende sono sinonimo di familiarità e di un costante orientamento alle esigenze dei clienti. Ed entrambe sono realtà che non si fermano mai e continuano a reinventarsi».