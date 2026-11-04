20 minuti torna per un'edizione speciale: i 50 anni di McDonald’s Svizzera

Un progetto comune con il DNA di 20 minuti

Il giornale celebrativo è stato realizzato sotto la direzione di Commercial Publishing 20 Minuten, in stretta collaborazione con Gaudenz Looser, vicedirettore di 20 Minuten fino a maggio e attualmente consulente e autore indipendente, nonché con McDonald’s Svizzera e l’agenzia Farner, sotto la guida di Nina Krucker. Alla realizzazione creativa hanno partecipato anche le agenzie TBWA e OMD.

L’edizione speciale è pubblicata oggi in tedesco, francese e italiano e sarà disponibile gratuitamente negli oltre 190 ristoranti McDonald’s della Svizzera. Con una tiratura di 200’000 copie, diventerà un pezzo da collezione unico per tutti coloro che desiderano rivivere, anche solo per una volta, l’esperienza del classico giornale cartaceo di 20 Minuten.