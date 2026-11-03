Natale in viaggio senza spendere una fortuna? Ecco le mete più economiche

La classifica conferma come alcune destinazioni dell'Europa orientale e dei Balcani siano particolarmente accessibili. Anche l'Italia si difende bene: con un budget stimato di 1'092 franchi si colloca al 21° posto mondiale e al 16° in Europa. A favorirla è soprattutto il costo dei collegamenti aerei: secondo lo studio, il volo di andata e ritorno dall'aeroporto di Zurigo è il più economico dell'intera rilevazione, con una media di 149 franchi.

Le 10 più care

All'estremo opposto della classifica si trovano soprattutto mete lontane, dove il costo dei voli incide pesantemente sul budget. La destinazione più cara è Trinidad e Tobago, nei Caraibi, con una spesa stimata di 3'488 franchi a persona per una settimana. Seguono Nuova Zelanda (3'145 franchi), Stati Uniti (3'028), Guatemala (2'982), Uruguay (2'981), Macao (2'778), Singapore (2'746), Guyana (2'737), Australia (2'635) e Tagikistan (2'630).