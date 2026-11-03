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Natale in viaggio senza spendere una fortuna? Ecco le mete più economiche

La Bosnia-Erzegovina è la destinazione più conveniente. Per chi cerca il caldo, invece, la scelta migliore è l’Oman. L’Italia si piazza al 21° posto nella classifica mondiale.
Natale in viaggio senza spendere una fortuna? Ecco le mete più economiche
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di Davide MiloGiornalista
Natale in viaggio senza spendere una fortuna? Ecco le mete più economiche
La Bosnia-Erzegovina è la destinazione più conveniente. Per chi cerca il caldo, invece, la scelta migliore è l’Oman. L’Italia si piazza al 21° posto nella classifica mondiale.

Trascorrere le vacanze di Natale all’estero senza prosciugare il portafoglio è possibile, a patto di scegliere la destinazione giusta. A indicarlo è uno studio di HelloSafe, che ha confrontato i costi di una settimana di soggiorno in 106 Paesi, includendo voli di andata e ritorno da Zurigo, pernottamenti, pasti e trasporti locali.

A conquistare il primo posto è la Bosnia-Erzegovina, dove una settimana a dicembre costa mediamente 828 franchi a persona. Di questi, 270 sono destinati al volo e 558 alle spese sul posto. Sul podio figurano anche la Macedonia del Nord, con 842 franchi, e la Georgia, con 856. Seguono Albania (858 franchi), Algeria (861), Egitto (889), Kosovo (894), Romania (898), Turchia (899) e Serbia (917).

La classifica conferma come alcune destinazioni dell'Europa orientale e dei Balcani siano particolarmente accessibili. Anche l'Italia si difende bene: con un budget stimato di 1'092 franchi si colloca al 21° posto mondiale e al 16° in Europa. A favorirla è soprattutto il costo dei collegamenti aerei: secondo lo studio, il volo di andata e ritorno dall'aeroporto di Zurigo è il più economico dell'intera rilevazione, con una media di 149 franchi.

Le 10 più care
All'estremo opposto della classifica si trovano soprattutto mete lontane, dove il costo dei voli incide pesantemente sul budget. La destinazione più cara è Trinidad e Tobago, nei Caraibi, con una spesa stimata di 3'488 franchi a persona per una settimana. Seguono Nuova Zelanda (3'145 franchi), Stati Uniti (3'028), Guatemala (2'982), Uruguay (2'981), Macao (2'778), Singapore (2'746), Guyana (2'737), Australia (2'635) e Tagikistan (2'630).

La differenza è notevole: una settimana a Trinidad e Tobago costa oltre quattro volte quella in Bosnia-Erzegovina, la meta più economica della rilevazione.

Se si cerca il caldo, cambia tutto
Chi sogna di trascorrere le festività al sole deve mettere in conto una spesa maggiore. Tra i Paesi in cui a dicembre le temperature diurne raggiungono almeno i 22 gradi, la destinazione più conveniente è l'Oman, con un budget di 1'164 franchi a persona e una temperatura media di 25 gradi. Seguono la Malesia (1'435 franchi e 28 gradi) e il Qatar (1'461 franchi e 24 gradi).

Tra le alternative figurano anche Sri Lanka (1'495 franchi), Kenya (1'505), India (1'516) e Thailandia (1'537). Attenzione, però, al clima: in alcune di queste destinazioni dicembre coincide con la stagione delle piogge. È il caso, per esempio, di Malesia, Sri Lanka e Indonesia. Oman e Qatar offrono invece condizioni generalmente più asciutte.

Il peso del biglietto aereo
Un altro elemento interessante emerge dall'analisi dei costi: il volo incide mediamente per il 49% sul budget complessivo della settimana. Non sempre, quindi, una destinazione economica una volta arrivati lo è anche considerando il viaggio. Il Nepal, per esempio, presenta il soggiorno più conveniente, con 285 franchi di spese sul posto, ma il costo del volo da Zurigo, pari a 1'205 franchi, lo fa scivolare al 43° posto.

Per realizzare il confronto, HelloSafe ha analizzato 396 ricerche di voli effettuate il 28 ottobre 2026, considerando tre possibili periodi di partenza attorno a Natale. Per gli alloggi è stato preso come riferimento un hotel a tre stelle per sette notti, mentre pasti e trasporti sono stati stimati sulla base dei prezzi nella capitale di ciascun Paese.

Le cifre si riferiscono a un viaggiatore singolo e non comprendono assicurazione, visti, attività ed eventuali spese mediche. Inoltre, i prezzi sono indicativi e possono variare sensibilmente in base al momento della prenotazione e all'aeroporto di partenza.

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