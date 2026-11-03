Il cherosene scarseggia ancora: Berna attinge nuovamente alle scorte obbligatorie

BERNA - La Svizzera deve nuovamente ricorrere alle scorte obbligatorie di cherosene per garantire il rifornimento degli aeroporti di Ginevra e Zurigo. È la seconda volta in poche settimane che si verifica una carenza temporanea di carburante per aerei, provocata dalla ridotta capacità produttiva delle raffinerie nel sud della Francia e in Germania, a cui si aggiungono interruzioni del trasporto ferroviario.