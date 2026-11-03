Stadler costruisce un nuovo centro: saranno creati 80 posti di lavoro

Si tratta di un centro in cui i nuovi veicoli ferroviari saranno testati e preparati per l'entrata in servizio commerciale, spiega in un comunicato odierno l'azienda con sede a Bussnang (TG). Il sito dovrebbe essere operativo nel primo semestre del 2028. Sostituirà l'attuale centro di messa in servizio di Erlen (TG), che sta raggiungendo i propri limiti di capacità.