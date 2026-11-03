SVIZZERA
Stadler costruisce un nuovo centro: saranno creati 80 posti di lavoro
Il nuovo sito di Weinfelden sarà operativo dal 2028, sostituendo la sede attuale di Erlen ormai satura.
IMAGO / Rüdiger Wölk
Fonte Ats Awp
Stadler costruisce un nuovo centro: saranno creati 80 posti di lavoro
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Stadler costruisce un nuovo centro: saranno creati 80 posti di lavoro
Il nuovo sito di Weinfelden sarà operativo dal 2028, sostituendo la sede attuale di Erlen ormai satura.
Stadler costruisce un nuovo centro: saranno creati 80 posti di lavoro
Il nuovo sito di Weinfelden sarà operativo dal 2028, sostituendo la sede attuale di Erlen ormai satura.
Stadler Rail ha avviato la costruzione di un nuovo sito a Weinfelden, nel canton Turgovia. Il costruttore di materiale ferroviario investe circa 40 milioni di franchi in questa infrastruttura, che consentirà la creazione di circa 80 posti di lavoro.
Si tratta di un centro in cui i nuovi veicoli ferroviari saranno testati e preparati per l'entrata in servizio commerciale, spiega in un comunicato odierno l'azienda con sede a Bussnang (TG). Il sito dovrebbe essere operativo nel primo semestre del 2028. Sostituirà l'attuale centro di messa in servizio di Erlen (TG), che sta raggiungendo i propri limiti di capacità.
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