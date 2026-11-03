Chiesa in Consiglio federale? In Romandia non sono tranquilli

Insomma, per il quotidiano — indipendentemente dagli ostacoli ma ricordando il successo ottenuto dal partito alle ultime Federali, nel 2023 — quella del ticinese è una candidatura che va presa sul serio da parte di un politico «abituato alle sorprese». Quello di Chiesa, lo ricordiamo, è uno dei nomi annunciati quasi a ridosso della scadenza, fissata dal partito allo scorso 23 ottobre. Un affollamento improvviso dopo che, per giorni, l'unico nome confermato era stato quello della ginevrina Céline Amaudruz.

Una passerella per un futuro da sindaco a Lugano?

Nel quadro tracciato dal quotidiano romando, quella di Marco Chiesa potrebbe in ogni caso configurarsi come una cosiddetta "win-win situation". Nell'immediato o in prospettiva.