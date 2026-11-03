Dogana di Castasegna in vendita: ecco quanto costa
L'edificio conta quattro piani e 850 metri quadrati di superficie, ed è di proprietà della Confederazione
L'edificio conta quattro piani e 850 metri quadrati di superficie, ed è di proprietà della Confederazione
CASTASEGNA - L'edificio della vecchia dogana di Castasegna sul confine con l'Italia costa 850'000 franchi. Nelle scorse settimane l'annuncio è apparso su alcuni portali immobiliari che hanno reso noto il prezzo dell'immobile risalente alla metà dell'Ottocento.
L'edificio di quattro piani e 850 metri quadrati di superficie è stato messo in vendita quest'anno dalla Confederazione, proprietaria finora dell'immobile. Canton Grigioni e Comune di Bregaglia hanno un diritto d'acquisto prioritario.
Quest'ultimo non dispone però delle risorse finanziarie necessarie. Il sindaco Fernando Giovanoli ha ribadito ai microfoni della RSI che è importante che l'edificio non rimanga vuoto. «Potrebbe essere usato come case per il personale dalle ditte in Engadina. Se dovesse andare in mani private con questi scopi non è un problema», ha detto Giovanoli.
Attualmente l'edificio rinnovato una decina di anni fa e situato sul confine fra Val Bregaglia e Valchiavenna ospita la sede degli uffici della Polizia cantonale dei Grigioni e alcuni alloggi per gli agenti. Il personale da alcuni anni non è però più fisso tutto l'anno, perché la sede è stata accorpata a quella dell'Alta Engadina a Samedan.