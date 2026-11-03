Dogana di Castasegna in vendita: ecco quanto costa

Attualmente l'edificio rinnovato una decina di anni fa e situato sul confine fra Val Bregaglia e Valchiavenna ospita la sede degli uffici della Polizia cantonale dei Grigioni e alcuni alloggi per gli agenti. Il personale da alcuni anni non è però più fisso tutto l'anno, perché la sede è stata accorpata a quella dell'Alta Engadina a Samedan.