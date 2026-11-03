La carambola, poi le fiamme: tre feriti, uno è grave
L’autostrada è rimasta chiusa per oltre tre ore a causa delle operazioni di spegnimento e rimozione dei veicoli coinvolti.
L’autostrada è rimasta chiusa per oltre tre ore a causa delle operazioni di spegnimento e rimozione dei veicoli coinvolti.
KÜSSNACHT (SZ) - Una collisione tra tre veicoli, poi le fiamme. È quanto accaduto nel tardo pomeriggio di ieri sull’autostrada A4, in direzione di Küssnacht am Rigi, nel canton Svitto. Stando alla ricostruzione della Polizia cantonale, l’incidente si è verificato verso le 17.45, all’altezza dello svincolo autostradale, mentre il traffico era rallentato. In seguito all'impatto, uno dei mezzi ha preso completamente fuoco. Tutti gli occupanti sono riusciti a mettersi in salvo prima dell’arrivo dei soccorsi. Il bilancio è di un ferito grave e due feriti lievi, assistiti dal servizio di soccorso di Zugo e successivamente trasportati in diversi ospedali.
I pompieri di Küssnacht sono intervenuti per domare le fiamme. A causa dell’acqua utilizzata per lo spegnimento, è stato richiesto anche l’intervento dell’Ufficio per l’Ambiente.
Tutti e tre i veicoli hanno riportato ingenti danni materiali e sono stati rimossi da una ditta di soccorso stradale. Le operazioni di spegnimento e recupero hanno reso necessaria la chiusura completa dell’autostrada, riaperta dopo circa tre ore e mezza. L’incidente ha provocato disagi alla circolazione.
Sul posto sono intervenute anche le pattuglie della polizia di Zugo e la società nazionale di gestione delle strade Zentras, incaricata della pulizia della carreggiata.
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