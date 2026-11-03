La carambola, poi le fiamme: tre feriti, uno è grave

KÜSSNACHT (SZ) - Una collisione tra tre veicoli, poi le fiamme. È quanto accaduto nel tardo pomeriggio di ieri sull’autostrada A4, in direzione di Küssnacht am Rigi, nel canton Svitto. Stando alla ricostruzione della Polizia cantonale, l’incidente si è verificato verso le 17.45, all’altezza dello svincolo autostradale, mentre il traffico era rallentato. In seguito all'impatto, uno dei mezzi ha preso completamente fuoco. Tutti gli occupanti sono riusciti a mettersi in salvo prima dell’arrivo dei soccorsi. Il bilancio è di un ferito grave e due feriti lievi, assistiti dal servizio di soccorso di Zugo e successivamente trasportati in diversi ospedali.