Conclusa la bonifica del fiume Spöl

Nel settembre 2016, durante i lavori di risanamento della diga Punt dal Gall, si era verificata una fuoriuscita di policlorobifenili (PCB), una sostanza cancerogena utilizzata in passato nelle vernici, nei sigillanti e nelle materie plastiche. Le indagini avevano dimostrato che i sedimenti e numerosi organismi viventi nello Spöl erano fortemente contaminati.

Secondo la nota odierna, il risanamento si è rivelato impegnativo: gran parte dei lavori si è svolta in una gola stretta e accessibile da un solo lato. Inoltre, erano in vigore rigorose prescrizioni in materia di protezione della natura.