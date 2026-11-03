Più tecnologia, più spese. Ma c'è un modo per spendere molto meno

ZURIGO - Riparare un'auto dopo un incidente costa sempre di più. E la colpa è soprattutto della tecnologia: sensori, telecamere e componenti elettronici sempre più sofisticati fanno lievitare le fatture delle officine. A confermarlo è una nuova analisi di AXA, secondo cui negli ultimi sei anni il costo medio dei danni da collisione è aumentato del 24%.