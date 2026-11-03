Listeria nei formaggi, si allarga l'allerta: nuovi prodotti interessati

Nuovi prodotti Eberle interessati

Per quanto riguarda Eberle Spezialitäten AG, l'USAV ha aggiunto all'elenco dei prodotti interessati il Brie ripieno alle erbe aromatiche dell'orto (Gartenkräuter) e quello all'albicocca (Aprikose), oltre alle forme intere non ripiene.

Per questi prodotti sono interessate le confezioni con termine minimo di conservazione o data di scadenza del 28, 29, 30 e 31 ottobre e del 1°, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 novembre 2026.