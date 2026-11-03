Listeria nei formaggi, si allarga l'allerta: nuovi prodotti interessati
L'USAV amplia l'elenco dei formaggi a rischio avvisando su nuove scadenze e prodotti delle aziende Eberle Spezialitäten AG e Strähl Käse AG.
BERNA - Si allarga l'allerta per la presenza di listeria nei formaggi a pasta molle in Svizzera. L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) ha pubblicato oggi, martedì 3 novembre, un nuovo avvertimento alla popolazione, ampliando l'elenco dei prodotti interessati dalle precedenti comunicazioni del 27 e del 29 ottobre.
Al centro dell'allerta ci sono diversi formaggi a pasta molle delle aziende Eberle Spezialitäten AG e Strähl Käse AG, distribuiti attraverso diversi punti vendita.
Nuovi prodotti Eberle interessati
Per quanto riguarda Eberle Spezialitäten AG, l'USAV ha aggiunto all'elenco dei prodotti interessati il Brie ripieno alle erbe aromatiche dell'orto (Gartenkräuter) e quello all'albicocca (Aprikose), oltre alle forme intere non ripiene.
Per questi prodotti sono interessate le confezioni con termine minimo di conservazione o data di scadenza del 28, 29, 30 e 31 ottobre e del 1°, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 novembre 2026.
L'elenco dei formaggi già segnalati
Restano interessati dall'allerta anche i prodotti Eberle già indicati nelle precedenti comunicazioni: i «Minibrie gefüllt» (mini Brie ripieni) e i «Brie Torten ½ gefüllt» (tortine di Brie mezze ripiene).
Le varietà coinvolte comprendono numerosi gusti: noci, peperoncino, peperoncino «Inferno», peperoncino «Feuerwehr», aglio, erbe aromatiche, erbe selvatiche, zucca, marroni, Mostbröckli, rustico, erba cipollina, funghi porcini e tartufo.
Per questi formaggi, le date di scadenza o di conservazione interessate sono il 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28 e 30 novembre 2026.
Coinvolti anche i formaggi Strähl
L'avvertimento dell'USAV riguarda inoltre diversi prodotti della Strähl Käse AG, tra cui il formaggio a pasta molle alla panna Bonaparte (Bonaparte Rahmweichkäse), nelle varianti Classic, Chilli e Pfeffer (pepe).
Nell'elenco figurano anche i formaggi alla panna Nature, al peperoncino e al pepe verde, oltre al Brie da sandwich in fette da 600 grammi, al Brie da sandwich in barre da circa 1,3 chilogrammi e al Brie AdR della Svizzera orientale.
Per tutti questi prodotti Strähl, l'allerta riguarda le confezioni con termine minimo di conservazione o data di scadenza fino al 20 dicembre 2026.
I prodotti interessati sono stati commercializzati attraverso diversi punti vendita. L'USAV non specifica, nell'aggiornamento odierno, quali negozi siano coinvolti.