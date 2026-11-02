La Chiesa evangelica riformata vuole risarcire le vittime di abusi

Nella prima metà del 2027 verrà istituita una commissione indipendente chiamata a esaminare, dall'autunno, le richieste e a raccomandare l'ammontare del risarcimento, tenendo conto delle conseguenze per la persona interessata, della gravità e della durata dei fatti, nonché del modo in cui l'istituzione ha gestito il caso.

Sono previsti indennizzi finanziari qualora non sia più possibile adire le vie legali, ad esempio a causa della prescrizione o del decesso della persona accusata. Saranno possibili anche indennizzi immateriali.