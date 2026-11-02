Nove ore di domande per Jacques Moretti

L'udienza odierna avrebbe dovuto configurarsi come un confronto diretto tra i due coniugi, ma il pool di magistrate del Ministero pubblico vallesano ne ha disposto la separazione, rinviando la comparizione della donna al 2 dicembre a causa di un accertato e grave stato di fragilità psichica. All'esterno e all'interno della sede giudiziaria hanno presenziato per la prima volta numerosi familiari delle vittime e superstiti segnati da gravi ustioni, esponendo cartelli e invocando chiarezza e assunzione di responsabilità per quanto accaduto quella notte.