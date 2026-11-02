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Nove ore di domande per Jacques Moretti

Il confronto diretto con la moglie è stato invece rinviato agli inizi di dicembre
Nove ore di domande per Jacques Moretti
AFP
Fonte Ats Ansa
di Redazione
Nove ore di domande per Jacques Moretti
Il confronto diretto con la moglie è stato invece rinviato agli inizi di dicembre

CRANS-MONTANA - Si è tenuto oggi a Sion un nuovo interrogatorio di Jacques Moretti, indagato per il rogo del bar Constellation di Crans-Montana (VS), costato la vita a 41 persone e il ferimento di 115 la notte di Capodanno.

L'uomo è giunto al campus Energypolis a bordo di un furgone cellulare, evitando l'esposizione diretta all'esterno dell'edificio. Moretti si trova infatti in detenzione preventiva da metà agosto per accuse legate a violenze domestiche nei confronti della moglie Jessica.

L'udienza odierna avrebbe dovuto configurarsi come un confronto diretto tra i due coniugi, ma il pool di magistrate del Ministero pubblico vallesano ne ha disposto la separazione, rinviando la comparizione della donna al 2 dicembre a causa di un accertato e grave stato di fragilità psichica. All'esterno e all'interno della sede giudiziaria hanno presenziato per la prima volta numerosi familiari delle vittime e superstiti segnati da gravi ustioni, esponendo cartelli e invocando chiarezza e assunzione di responsabilità per quanto accaduto quella notte.

Svizzera
Crans-Montana, Jacques Moretti di nuovo interrogato a Sion

Per quasi 9 ore, Moretti ha risposto a decine di domande delle magistrate, degli avvocati delle parti civili e delle vittime. All'uscita dal tribunale, è stato condotto al carcere delle Iles, a Sion. Il suo avvocato non ha rilasciato dichiarazioni ai media.

Il procedimento per la tragedia coinvolge complessivamente 17 indagati: oltre ai gestori francesi del locale, figurano otto esponenti politici - tra ex e attuali - di Crans-Montana e dell'ex Comune di Chermignon, unitamente a sette tra funzionari ed ex dipendenti dell'amministrazione locale. I capi d'accusa principali riguardano omicidio colposo, lesioni colpose e incendio colposo, cui si aggiunge per Jessica Moretti l'imputazione di falsità in documenti.

La difesa di Moretti ha comunicato che l'indagato non risponderà alle domande delle parti civili inerenti al filone parallelo sulle presunte transazioni finanziarie opache, scaturito da segnalazioni di fedpol. Data la complessità del fascicolo e il numero delle parti coinvolte, gli accertamenti giudiziari richiederanno tempi estesi.

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