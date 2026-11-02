Micasa cambia proprietà e taglia 70 posti di lavoro

Il passaggio di proprietà segna un nuovo capitolo per l'ex catena Migros. Nel febbraio 2025 il gigante della distribuzione aveva venduto Micasa, attraverso un'operazione di management buyout, all'allora CEO Philipp Agustoni e all'allora direttore operativo Manuel Landolt. I due erano sostenuti dalla società d'investimento Rethink e da investitori privati. Dal settembre 2025, Micasa AG opera in modo indipendente. Il nuovo proprietario Toni Shala, che afferma di vantare una lunga esperienza nella logistica e nell'arredamento, punta ora a rafforzare l'azienda attraverso investimenti tecnologici. «Investiamo in modo mirato in IT e soluzioni digitali per rafforzare acquisti, logistica, disponibilità della merce e servizio clienti. Sostengo Micasa a lungo termine», ha dichiarato nel comunicato.