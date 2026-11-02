Quasi 95mila franchi spesi per un libro che non vedrà la luce

A rivelarlo è la SonntagsZeitung, che ha interpellato direttamente il servizio segreto svizzero.

Dalla lotta contro il nazismo e il comunismo a quella contro spie e terroristi: la storia dei servizi segreti svizzeri avrebbe molto da raccontare. Ma tanto le operazioni riuscite e le spettacolari scoperte di spie quanto i fallimenti, gli errori e gli incidenti di percorso sono coperti dal segreto.