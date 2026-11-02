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La Svizzera ha un ristorante a tre stelle in più

Il "The Japanese Restaurant", nell'hotel The Chedi di Andermatt, ha ottenuto il prestigioso riconoscimento della Guida Michelin
La Svizzera ha un ristorante a tre stelle in più
Guida Michelin
Fonte ats
di Redazione
La Svizzera ha un ristorante a tre stelle in più
Il "The Japanese Restaurant", nell'hotel The Chedi di Andermatt, ha ottenuto il prestigioso riconoscimento della Guida Michelin

ANDERMATT - La Svizzera ha un ristorante tre stelle in più, e si trova ad Andermatt, nel Canton Uri: si tratta del "The Japanese Restaurant" nell'hotel di lusso The Chedi. La cerimonia di assegnazione della Guida Michelin si è svolta questo lunedì.

The Japanese Restaurant, la cui cucina è diretta da Dominik Sato e Fabio Toffolon, passa così da due a tre stelle, come comunicato lunedì sera in un comunicato.

Gli altri ristoranti a tre stelle in Svizzera hanno potuto mantenere il loro rango anche quest'anno. Si tratta del Cheval Blanc a Basilea, dello Schloss Schauenstein a Fürstenau, dell'Hôtel de Ville a Crissier e del Memories del Grand Resort Bad Ragaz.

Anche tutti i 22 ristoranti con due stelle mantengono il loro riconoscimento. A questi si aggiungono sette nuovi ristoranti con una stella ciascuno.

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