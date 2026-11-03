Senza smartphone per 24 ore? Per uno svizzero su tre è un problema

La fascia d'età più colpita è quella tra i 16 e i 35 anni: quasi la metà presenta segni di dipendenza. Nel dettaglio, quattro giovani su dieci mostrano sintomi evidenti, mentre un ulteriore 8% manifesta segnali marcati. La percentuale diminuisce con l'avanzare dell'età: tra i 36 e i 55 anni quasi un terzo presenta segni evidenti di nomofobia, mentre tra gli over 56 la proporzione scende a circa una persona su cinque.

Lo studio mette inoltre in luce importanti differenze tra le regioni linguistiche. Nella Svizzera romanda il 37% degli intervistati mostra segni evidenti di nomofobia, contro il 28% della Svizzera tedesca. Il divario è ancora più marcato quando si tratta di immaginare una giornata senza cellulare: il 42% dei romandi dichiara di agitarsi al pensiero di dover rinunciare allo smartphone per almeno 24 ore, rispetto al 29% degli svizzerotedeschi. Secondo l'esperto digitale Jean-Claude Frick, questa differenza riflette abitudini digitali diverse: nella Svizzera occidentale i social media e i servizi digitali vengono utilizzati più intensamente per informarsi e intrattenersi.