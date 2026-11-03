Senza smartphone per 24 ore? Per uno svizzero su tre è un problema
Quasi un terzo della popolazione mostra segni di nomofobia. I più dipendenti sono i giovani tra i 16 e i 35 anni.
Quasi un terzo della popolazione mostra segni di nomofobia. I più dipendenti sono i giovani tra i 16 e i 35 anni.
BERNA - Quasi un terzo delle svizzere e degli svizzeri mostra chiari segni di dipendenza da smartphone. In termini assoluti, si tratta di oltre due milioni di persone. È quanto emerge da uno studio commissionato dal portale di confronto prezzi Comparis, che evidenzia come il fenomeno sia particolarmente diffuso tra i giovani.
Un ulteriore 7% della popolazione presenta addirittura segni marcati di nomofobia, termine che indica la paura o il disagio di ritrovarsi senza smartphone o senza connessione mobile. Come comunicato martedì da Comparis, praticamente tutti i giovani e gli adulti in Svizzera possiedono almeno un dispositivo.
La fascia d'età più colpita è quella tra i 16 e i 35 anni: quasi la metà presenta segni di dipendenza. Nel dettaglio, quattro giovani su dieci mostrano sintomi evidenti, mentre un ulteriore 8% manifesta segnali marcati. La percentuale diminuisce con l'avanzare dell'età: tra i 36 e i 55 anni quasi un terzo presenta segni evidenti di nomofobia, mentre tra gli over 56 la proporzione scende a circa una persona su cinque.
Lo studio mette inoltre in luce importanti differenze tra le regioni linguistiche. Nella Svizzera romanda il 37% degli intervistati mostra segni evidenti di nomofobia, contro il 28% della Svizzera tedesca. Il divario è ancora più marcato quando si tratta di immaginare una giornata senza cellulare: il 42% dei romandi dichiara di agitarsi al pensiero di dover rinunciare allo smartphone per almeno 24 ore, rispetto al 29% degli svizzerotedeschi. Secondo l'esperto digitale Jean-Claude Frick, questa differenza riflette abitudini digitali diverse: nella Svizzera occidentale i social media e i servizi digitali vengono utilizzati più intensamente per informarsi e intrattenersi.
Ma come si manifesta concretamente questa dipendenza? Per la metà degli intervistati, il sintomo principale è il bisogno di controllare continuamente lo smartphone per non perdere messaggi o chiamate. Il 35% prova stress quando non ha il telefono con sé, mentre il 34% dichiara di innervosirsi quando la batteria è scarica.
L'indagine è stata realizzata dall'istituto di ricerca di mercato Innofact su incarico di Comparis nel settembre 2026. Sono state intervistate 1027 persone di età compresa tra i 16 e i 74 anni, provenienti da tutte le regioni della Svizzera.