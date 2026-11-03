Swiss, utili in crescita nonostante il caro carburante
Nei primi nove mesi l'utile operativo sale a 421,4 milioni di franchi. Il cherosene costa il doppio rispetto a inizio anno e preoccupa la compagnia.
ZURIGO - Swiss ha registrato un leggero aumento degli utili nei primi nove mesi dell'anno, nonostante gli elevati costi del carburante. Da gennaio a settembre, l'utile operativo della compagnia aerea è cresciuto di 10,2 milioni di franchi, raggiungendo quota 421,4 milioni. Lo ha comunicato oggi la stessa filiale del gruppo Lufthansa.
A sostenere i risultati sono stati soprattutto l'elevata domanda di viaggi aerei e l'andamento positivo del settore cargo, che hanno parzialmente compensato l'aumento dei costi del carburante. Il fatturato è cresciuto del 5,3%, attestandosi a 4,38 miliardi di franchi.
Nonostante l'incremento dei ricavi, il miglioramento della redditività resta contenuto. «Le misure di risparmio e di efficienza, che abbiamo avviato tempestivamente, stanno mostrando sempre più effetto e hanno impedito un calo dei risultati. Tuttavia, da sole non sono ancora sufficienti per un miglioramento sostenibile della nostra redditività», ha dichiarato il direttore finanziario di Swiss, Dennis Weber.
Ulteriore onere dovuto alla costosa bolletta del carburante
Le prospettive per gli ultimi mesi dell'anno rimangono difficili. Swiss prevede infatti che nel quarto trimestre il peso finanziario del carburante sarà ancora maggiore rispetto al trimestre precedente, a causa del continuo rincaro del cherosene. Secondo la compagnia, i prezzi si stanno nuovamente avvicinando ai massimi raggiunti allo scoppio della guerra in Iran. «Oggi il cherosene costa il doppio rispetto all'inizio dell'anno», sottolinea Swiss.
Il caro carburante dovrebbe continuare a incidere sui conti della compagnia anche nel prossimo anno. Per questo motivo, Swiss ritiene fondamentale proseguire con le misure di contenimento dei costi e il miglioramento dei processi interni. L'obiettivo è rafforzare le basi economiche dell'azienda e garantirne la redditività nel lungo periodo.