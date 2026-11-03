Swiss, utili in crescita nonostante il caro carburante

Nonostante l'incremento dei ricavi, il miglioramento della redditività resta contenuto. «Le misure di risparmio e di efficienza, che abbiamo avviato tempestivamente, stanno mostrando sempre più effetto e hanno impedito un calo dei risultati. Tuttavia, da sole non sono ancora sufficienti per un miglioramento sostenibile della nostra redditività», ha dichiarato il direttore finanziario di Swiss, Dennis Weber.

Ulteriore onere dovuto alla costosa bolletta del carburante

Le prospettive per gli ultimi mesi dell'anno rimangono difficili. Swiss prevede infatti che nel quarto trimestre il peso finanziario del carburante sarà ancora maggiore rispetto al trimestre precedente, a causa del continuo rincaro del cherosene. Secondo la compagnia, i prezzi si stanno nuovamente avvicinando ai massimi raggiunti allo scoppio della guerra in Iran. «Oggi il cherosene costa il doppio rispetto all'inizio dell'anno», sottolinea Swiss.