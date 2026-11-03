Legge sulla caccia, le associazioni pro-lupo chiedono una rielaborazione globale

Le esperienze di gestione dei lupi in atto dal febbraio dello scorso anno non sono ancora state valutate, rilevano le organizzazioni, sostenendo che la convivenza con questo predatore si stia consolidando. A loro avviso le misure di protezione del bestiame adottate in ambito alpino sono efficaci e gli attacchi agli animali da reddito in calo. Secondo il Gruppo Lupo Svizzera, la scorsa estate in tutta la Svizzera sono stati uccisi circa 180 capi di bestiame da allevamento, mentre l'anno scorso erano poco più di 400.

Inoltre, la revisione non dovrebbe a loro avviso concentrarsi esclusivamente sulla regolamentazione del lupo. Quest'ultimo, cacciando ungulati selvatici, potrebbe ridurre i danni causati ai boschi dalla selvaggina. Anche le bandite di caccia dovrebbero essere mantenute come aree di rifugio per la fauna selvatica.