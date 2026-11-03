Approvati gli incentivi fiscali per i pensionati attivi
L'obiettivo: ridurre la carenza di manodopera qualificata
BERNA - La Commissione dell'economia del Consiglio degli Stati (CET-S) ha dato il suo via libera a un'iniziativa parlamentare che chiede incentivi fiscali per chi continua a lavorare dopo l'età di pensionamento. La misura mira a contrastare la carenza di manodopera qualificata.
La CET-S ha approvato, con 7 voti contro 4 e 1 astensione, la decisione della sua omologa del Nazionale di dare seguito all'iniziativa parlamentare Schneeberger sul tema. Questa chiede una deduzione fiscale per chi rimane professionalmente attivo dopo aver raggiunto l'età pensionabile, si legge in una nota odierna dei Servizi del Parlamento.
La commissione ritiene che una misura simile possa avere un impatto notevole sull'attività dei pensionati, contribuendo a ridurre la carenza di manodopera qualificata. Durante le deliberazioni sono però emerse critiche. Si teme una disparità di trattamento tra fasce d'età, in violazione del principio di parità giuridica, e sono stati sollevati dubbi sulla base legale per tali deduzioni.
Con il via libera della CET-S, la Commissione del Nazionale è ora incaricata di elaborare un progetto di atto legislativo per attuare la proposta.
All'ordine del giorno figurava anche un secondo oggetto sul tema, con una mozione volta a esentare completamente dall'imposta federale il reddito da attività lucrativa dei beneficiari di una rendita AVS.
La commissione ha però constatato di non disporre di sufficienti informazioni sulle conseguenze finanziarie. Ha quindi deciso, con 8 voti contro 4, di sospendere la trattazione in attesa di un rapporto dell'Amministrazione.