Approvati gli incentivi fiscali per i pensionati attivi

La commissione ritiene che una misura simile possa avere un impatto notevole sull'attività dei pensionati, contribuendo a ridurre la carenza di manodopera qualificata. Durante le deliberazioni sono però emerse critiche. Si teme una disparità di trattamento tra fasce d'età, in violazione del principio di parità giuridica, e sono stati sollevati dubbi sulla base legale per tali deduzioni.

Con il via libera della CET-S, la Commissione del Nazionale è ora incaricata di elaborare un progetto di atto legislativo per attuare la proposta.