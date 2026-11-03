A terra gli Airbus A220-100
Swiss pianifica il ritiro anticipato degli A220-100 a causa delle difficoltà di manutenzione e della complessità gestionale della flotta.
ZURIGO - Swiss non vede più prospettive per l'Airbus A220-100 nella propria flotta: la compagnia aerea intende ritirare dal servizio questi velivoli relativamente piccoli entro la fine del prossimo anno. Anche la variante più grande, l'A220-300, è destinata a scomparire a medio termine.
Dopo che, un anno fa, la filiale del gruppo tedesco Lufthansa ha deciso di mettere fuori servizio a tempo determinato tutti i suoi A220-100 a causa di problemi legati alla manutenzione dei motori e alla carenza di pezzi di ricambio, due di questi complessivi nove velivoli vengono ora smantellati per fornire pezzi di ricambio al resto della flotta.
Altri tre aerei sono già stati ritirati dalla flotta, o lo saranno a breve, per poter riutilizzare i motori su altri velivoli, ha indicato oggi il direttore finanziario di Swiss Dennis Weber durante una teleconferenza sui risultati trimestrali della compagnia. "I restanti quattro aeromobili saranno ancora in servizio per noi nell'orario estivo 2027".
I 21 velivoli Airbus della versione più grande, l'A220-300, rimarranno in ogni caso in servizio. Swiss sta però valutando anche per questi la possibilità di ritirarli. L'obiettivo, infatti, è ridurre la complessità della flotta europea, il che comporta anche il ritiro dall'esercizio degli A220-300, ha affermato Weber: "Ma stiamo parlando degli anni ’30 del XXI secolo".
La presenza di diversi tipi di aerei comporta un maggiore impegno in termini di formazione sia per il personale di volo sia per i meccanici. Inoltre sono necessari più pezzi di ricambio, il che rende la manutenzione più complessa, ha spiegato Weber.
Ci sono diverse ipotesi su dove potrebbero finire gli A220-300. "Di certo non hanno ancora raggiunto un'età tale da dover essere ritirati dal servizio". Swiss sta stabilendo se riutilizzarli altrove all'interno del gruppo Lufthansa o presso altre compagnie.
Anche per quanto riguarda la flotta a lungo raggio, Swiss dispone di diversi modelli. I primi ad essere messi fuori servizio saranno gli Airbus A340. Anche gli A330, sui quali viene attualmente rinnovata la cabina, "non voleranno per noi all'infinito", ha detto il direttore finanziario.
Solo dopo toccherà al Boeing 777. Questo modello si è dimostrato più affidabile del previsto per quanto riguarda i motori. Il B777 "è la colonna portante assoluta della nostra flotta a lungo raggio. I Triple Seven (triplo sette) rimarranno con noi ancora per molto tempo".