A terra gli Airbus A220-100

Altri tre aerei sono già stati ritirati dalla flotta, o lo saranno a breve, per poter riutilizzare i motori su altri velivoli, ha indicato oggi il direttore finanziario di Swiss Dennis Weber durante una teleconferenza sui risultati trimestrali della compagnia. "I restanti quattro aeromobili saranno ancora in servizio per noi nell'orario estivo 2027".

I 21 velivoli Airbus della versione più grande, l'A220-300, rimarranno in ogni caso in servizio. Swiss sta però valutando anche per questi la possibilità di ritirarli. L'obiettivo, infatti, è ridurre la complessità della flotta europea, il che comporta anche il ritiro dall'esercizio degli A220-300, ha affermato Weber: "Ma stiamo parlando degli anni ’30 del XXI secolo".